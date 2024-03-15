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孫儷甩浮腫老態 網讚：嬛嬛回來了

記者陳慧貞／綜合報導
孫儷美艷回歸，讓不少網友驚呼。(取材自微博)
孫儷美艷回歸，讓不少網友驚呼。(取材自微博)

孫儷主演的宮鬥劇「後宮甄嬛傳」播畢長達13年，年年重播歷久不衰，總能掀起一股「甄嬛熱」，讓她穩坐「收視女王」寶座，擄獲眾多忠實粉絲，不過先前她出席公開活動，卻有網友發現她的臉浮腫，懷疑她「愈養生竟是狀態愈差？」然而時隔兩個月，近日她再次亮相，頗有「熹妃」回宮架式，顏值也回升了，令大批網友讚嘆：「嬛嬛回來了！」

孫儷1月出席活動時，穿著白色套裝、露出纖細修長美腿，看來明豔動人，但卻遭網友捕捉到幾幕看來是零修圖、無美肌濾鏡的原圖，在社群平台上瘋傳，畫面上過去大眼靈動、完美無瑕的臉龐，竟看來帶「哭相」，還有網友狠批「臉浮腫了，鼻子有點歪，眼睛也沒咋靈動了」，還有網友狂酸似乎失去了「靈氣」、顯老態，直指她面臨「中年浮腫」問題。

孫儷先前出席活動狀態不佳(右圖)，挨批臉部浮腫，少了過去(左圖)的靈氣。(取材自...
孫儷先前出席活動狀態不佳(右圖)，挨批臉部浮腫，少了過去(左圖)的靈氣。(取材自微博)

對於網友批評，孫儷不置可否，而以實際行動反擊，時隔兩個月，她再度出席活動，改變過去短髮造型，改以及肩長髮登場，臉蛋是精緻的妝容，再無先前出現的細紋，無論從哪個角度看，女神氣場強大，連她受訪時都說：「這次是這麼久以來最漂亮、最洋氣的一次。」

照片一出，立刻引來網友讚嘆聲不斷，大呼：「嬛嬛絕世容光」、「嬛嬛你還有多少驚喜是朕不知道的？」孫儷的及肩長髮也獲好評：「感覺她找對自己的風格了，越來越有女人味了，好美好美，多拍戲吧」、「感覺年輕了好多，人也柔和了，看著舒服漂亮」。

據悉，孫儷先前一度陷入眼凸的困擾，臉部浮腫的狀態惹得不少人擔憂，如今，她終於擺脫這些困擾。但也有網友猜測，娘娘可能進行了醫美調整，引起一番討論。

孫儷

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