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觀影說劇／陳曉少時目睹殺人案罹失語症 邱澤助尋真相

娛樂新聞組／綜合報導
陳曉飾演患有「失語症」的計程車司機。（取材自微博）
陳曉飾演患有「失語症」的計程車司機。（取材自微博）

懸疑電影「X的故事」近日官宣殺青，這是「中國懸疑小說教父」蔡駿首部執導的懸疑電影，陳曉、邱澤搭檔演繹一個撲朔迷離的懸疑故事。而該片監製是資深演員陳建斌。

新快報報導，「X的故事」講述患有「失語症」的計程車司機張夜（陳曉飾）在網路上連載自己的懸疑小說「X的故事」，沒想到，小說中的主角X（邱澤飾）竟然與張夜在現實中相遇，在塔羅牌占卜師林小星（尚語賢飾）的協助下，張夜開啟了一場尋找真相之旅。

電影中，陳曉年少時目睹家裡的殺人案，創傷令他失語，長大後當了出租車司機，性格懦弱的他耽於幻想，藉由小說創作抒懷孤獨；而邱澤的角色善於格鬥、行俠仗義，「戴墨鏡抽菸的腔調足以讓方圓一公里的女性神魂顛倒」；從角色描寫上，兩人都很有發揮空間。

邱澤飾演的X用墨鏡遮擋住了雙眼，表情冷峻。（取材自微博）
邱澤飾演的X用墨鏡遮擋住了雙眼，表情冷峻。（取材自微博）

在日前曝光的殺青新媒體海報中，陳曉飾演的張夜身處自己的黃色出租車上，出租車後視鏡中的張夜眼神深邃，似乎在尋找著什麼，而身處紅色汽車上的X則用墨鏡遮擋住了雙眼，表情冷峻，神秘莫測，兩人迥異的狀態將影片的懸疑氣質拉滿。

值得一提的是，該片是素有「中國懸疑小說教父」之稱的蔡駿首部導演作品，此番蔡駿親自上陣擔任導演及編劇，力求將其作品中「奇詭的想像力」、「極致的人性側寫」以及「極具懸疑感的氛圍營造」呈現在大銀幕之上。

在成為「X的故事」導演前，蔡駿曾出版30餘部小說，作品累計銷售超過1500萬冊，九年保持中國懸疑小說最高暢銷紀錄。

租車 邱澤 失語症

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