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孫儷自曝女兒小花3刷「甄嬛傳」 最怕看媽媽受苦「這一段」…

娛樂新聞組／即時報導
孫儷受訪時爆料女兒小花已經看三遍「甄嬛傳」。(取材自微博)
孫儷受訪時爆料女兒小花已經看三遍「甄嬛傳」。(取材自微博)

「娘娘」孫儷日前在活動中亮相，一掃先前「臉腫眼凸」形象，被讚顏值回春，而她接受雜誌採訪的視頻也隨之流出，其中，孫儷爆料女兒小花已經看三遍「甄嬛傳」，是個十級甄嬛迷，還說最喜歡「熹妃回宮」和「滴血驗親」兩個橋段。

「後宮甄嬛傳」上檔至今已13年，仍是許多觀眾心中的最強宮鬥劇，而孫儷也因為出演這部劇，人氣再度攀升。去年，孫儷的女兒小花突然指名想看媽媽演的「後宮甄嬛傳」，還與她討論起劇情，母女互動笑翻許多網友。

小花好奇問孫儷，「媽媽，你在裡面怎麼那麼溫柔」，孫儷聽完尷尬地沉默，女兒接著補充說，「妳平時是刀子嘴豆腐心，可是在戲裡你是豆腐嘴豆腐心」。網友聽了紛紛笑說，「到後期就是刀子心刀子嘴了，小妹妹」。

沒想到，小花至今已經看了三遍「甄嬛傳」，不僅透露自己喜歡「熹妃回宮」和「滴血驗親」兩個橋段，還說，因為害怕媽媽受苦而不敢看「甘露寺」段落，會按快速鍵。此外，孫儷提到，小花也很喜歡劇中角色的美甲，常常讓媽媽給她做同款的甄嬛指甲。

據悉，鄧超與孫儷在2005年因合作電視劇「幸福像花兒一樣」相識相戀，婚後育有兒子等等和女兒小花，一家四口幸福而和樂。

孫儷 鄧超

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