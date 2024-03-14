去年爆「婚內出軌」重挫形象 任嘉倫新劇「第6集起沒贊助商」…

任嘉倫主演的新劇「烈焰」開播，卻引來不少質疑聲。(取材自微博)

因「錦衣之下」、「周生如故」走紅的大陸男星任嘉倫，和邢菲二搭的電視劇「烈焰」開播了。開播首日雖創下在線觀看人數破20萬佳績，但有網友發現，該劇只有前5集有品牌廣告，質疑他去年被爆婚內出軌醜聞，重傷形象，連帶影響人氣。

「烈焰」改編自香港 漫畫家鄭健和、鄧志輝的漫畫「封神紀」以及動畫「武庚紀」，講述任嘉倫飾演的人族王子伍賡經歷家破人亡後，以奴隸「阿狗」的身分在底層摸爬滾打，他一路從奴隸階級逐步反殺，最後帶領信念相投的夥伴推翻神族長久以來的蠻橫統治。

從劇情邏輯分析，人族初次反抗䰠族時，伍贗應該是個十幾歲的少年，但任嘉倫都34歲了，裝嫩演少年，遭到不少網友吐槽。尤其，劇中演任嘉倫「娘親」的馬蘇，實際年齡只比他大9歲，甚至有網友說，駐顏有術的馬蘇看起來比任嘉倫還年輕。

據悉，任嘉倫這兩年拍的「與君初相識」、「請君」、「暮色心約」等劇，在豆瓣評分連及格線都不到，加上他去年爆出婚內出軌醜聞，雖然工作室發出聲明嚴正否認，依舊讓他形象重創。

而「烈焰」更被發現，只有前5集有品牌廣告，第6集更直接呈現零贊助商的「裸播」狀態。有網友直言，任嘉倫人氣大不如前，根本扛不起一齣劇的收視了。還有網友爆料，任嘉倫為了自救，掏了不少錢自費宣傳「烈焰」。