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「眼凸臉腫」好了？ 孫儷現身時尚活動 臉蛋引得網友驚呼連連…

娛樂新聞組／即時報導
孫儷美艷回歸，讓不少網友驚呼。(取材自微博)
孫儷美艷回歸，讓不少網友驚呼。(取材自微博)

「娘娘」孫儷1月現身某活動時，被發現臉部浮腫、氣色不佳，嚇壞不少網友。日前，孫儷現身品牌線下活動，只見她容光煥發，美艷回歸，不少網友驚呼，沒想到短短2個月，「娘娘」變化這麼大。

孫儷近年屢屢因為身材、顏值狀況上熱搜，就連拍攝時尚雜誌封面，都被吐槽「膀大腰圓眼凸」，看起來一點也不時尚。連她眼睛較為凸出這一點，也被網友不斷重提，懷疑她是否罹患甲亢，為此，孫儷還特意去體檢。

日前，久未公開露面的孫儷現身名品活動，為了展現不同的時尚風範，特地換了兩套不同風格的服飾。

第一套她穿上飄逸白裙，展現超強氣場，把頭髮放下來的她也更顯年輕，宛如春回大地的仙子一樣美麗動人。第二套她換上裸粉色的細肩帶洋裝，只見剪裁合身的衣服，將孫儷曲線完美呈現，無倫是臉蛋還是身材都保養有成，完全讓人看不出真實年紀。

網友看了紛紛驚呼，「甚美」、「熹～妃～回～宮～」、「狀態好好，真的好美」、「像女皇歸來一般令人驚艷」、「顏值重回巔峰」。

據悉，孫儷先前一度陷入眼凸的困擾，臉部浮腫的狀態惹得不少人擔憂，如今，她終於擺脫這些困擾。但也有網友猜測，娘娘可能進行了醫美調整，引起一番討論。

孫儷

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