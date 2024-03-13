曾拒絕張若昀求婚…唐藝昕「情侶紋身」證明對他的愛

唐藝昕(左)、張若昀是著名的銀色夫妻，她自爆曾經為愛紋身，以此證明對老公的愛。(取材自微博)

「慶餘年」男星張若昀與老婆唐藝昕是著名的銀色夫妻，兩人交往九年步上紅毯，育有女兒「棉花糖」。唐藝昕近來在戀愛節目「半熟戀人」中透露，與張若昀交往不久後就被求婚，雖然她當下非常感動，但考量雙方交往時間不長，所以拒絕，讓外界相當詫異，迅速登上熱搜。

綜合媒體報導，唐藝昕透露自己原本並不想找演員當另一半，因為演員一拍戲就是三個月起跳，她不想談戀愛總是分隔兩地，然而張若昀的出現，完全打破她的原則，她笑說：「但我也愛上這個人了，沒辦法。」

唐藝昕拒絕張若昀求婚後，又很擔心張若昀會覺得自己不夠愛他，所以當下忍不住一直哭。這時她出現刺青的念頭，想以此來證明對張若昀的愛，「我也希望這份愛可以像這個紋身一樣，伴隨我一輩子」。

報導指出，張若昀大學畢業後接連出演「雪豹」、「黑狐」等多部軍旅劇，然而這些作品的製作人都是他的父親張建，因此他被廣傳靠爸，為了證明自己，他與父親達成三年不合作的約定，至「無心法師」、「法醫秦明」到30歲出演「慶餘年」才獲得大眾關注。

和父親約定三年內兩人不再合作，這期間他一度沒戲拍，甚至房租也繳不起。後來還因合約糾紛，一紙訴狀把父親張健告上法院。

此外，唐藝昕去年底在社交平台上曬出一段視頻，被發現小腹微微隆起，疑似懷了二胎，她火速曬美照撇清，並寫道，「咱就是說，這麼美的風景不看，看什麼肚子，沒有二胎！」並附上笑到流淚的表情符號，字裡行間都是無奈。