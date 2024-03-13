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推薦楊冪演「醬園弄」炒熱度？章子怡懟網友：閉嘴，笨蛋

娛樂新聞組╱綜合報導
章子怡「醬園弄」戲中飾演殺夫案的女主角。(取材自微信)
章子怡「醬園弄」戲中飾演殺夫案的女主角。(取材自微信)

大陸影后章子怡出道30年，去年10月結束8年婚姻，近日現身電影「醬園弄」殺青宴，章子怡哽咽感謝導演陳可辛給予她重生的機會。不過，有網友稱聽說「醬園弄」是章子怡找陳可辛邀請楊冪演，「搞熱鬧了，章子怡可以坐收漁翁之利」；章子怡怒懟：「並沒有！shut up idiot（閉嘴，笨蛋）」該網友隨後表示，聽說的都是八卦。

有網友發文稱，章子怡為了炒熱「醬園弄」，特意叫陳可辛導演去找楊冪出演，並以此利用她和趙麗穎的花旦之爭進行炒作，坐收漁翁之利。

對此，章子怡親上火線說闢謠，因而讓「章子怡怒懟網友」、「章子怡否認找陳可辛邀請楊冪演醬園弄」關鍵字登上熱搜，該網友隨後發聲明說：「本人真的不知道章子怡為什麼會回覆我的微博，也絕對沒有跟她打配合轉移什麼視線，我摸著左胸向右天發誓：絕對是意外。」

對於章子怡的回應，網友喊「章子怡挺剛的啊」、「從開拍就有的傳言非得等到今天才回覆嗎？」

「醬園弄」這部電影的女二從楊冪傳到倪妮，再到趙麗穎，之前有八卦稱原本女二由趙麗穎擔任，後來傳出楊冪與趙麗穎互搶資源，最後由趙麗穎搶下，楊冪疑似降格淪為客串女囚犯，這個說法引起雙方粉絲開戰。不過陳可辛曾說，「醬園弄」是一群像戲，章子怡是唯一女主角。

有網友稱聽說章子怡找陳可辛邀請楊冪演「醬園弄」。(取材自微博)
有網友稱聽說章子怡找陳可辛邀請楊冪演「醬園弄」。(取材自微博)

楊冪 趙麗穎 微博

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