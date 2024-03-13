推薦楊冪演「醬園弄」炒熱度？章子怡懟網友：閉嘴，笨蛋

章子怡「醬園弄」戲中飾演殺夫案的女主角。(取材自微信)

大陸影后章子怡出道30年，去年10月結束8年婚姻，近日現身電影「醬園弄」殺青宴，章子怡哽咽感謝導演陳可辛給予她重生的機會。不過，有網友稱聽說「醬園弄」是章子怡找陳可辛邀請楊冪 演，「搞熱鬧了，章子怡可以坐收漁翁之利」；章子怡怒懟：「並沒有！shut up idiot（閉嘴，笨蛋）」該網友隨後表示，聽說的都是八卦。

有網友發文稱，章子怡為了炒熱「醬園弄」，特意叫陳可辛導演去找楊冪出演，並以此利用她和趙麗穎 的花旦之爭進行炒作，坐收漁翁之利。

對此，章子怡親上火線說闢謠，因而讓「章子怡怒懟網友」、「章子怡否認找陳可辛邀請楊冪演醬園弄」關鍵字登上熱搜，該網友隨後發聲明說：「本人真的不知道章子怡為什麼會回覆我的微博 ，也絕對沒有跟她打配合轉移什麼視線，我摸著左胸向右天發誓：絕對是意外。」

對於章子怡的回應，網友喊「章子怡挺剛的啊」、「從開拍就有的傳言非得等到今天才回覆嗎？」