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柯震東日本遊豪買「女伴」是官三代混血女

娛樂新聞組╱即時報導
柯震東傳在日本東京豪灑百萬元買下2個愛馬仕包，還把信用卡刷爆。(取材自Threads)
柯震東傳在日本東京豪灑百萬元買下2個愛馬仕包，還把信用卡刷爆。(取材自Threads)

台灣藝人柯震東日前到日本東京旅遊，在社群網站Threads頻繁發文，報告自己的行程，花了一個LV包的價錢爆買動漫商品，接著又去買名牌包，還把卡刷爆，媒體報導，柯震東並非獨遊，而是帶著中國大陸官三代的名媛程穎婕奢侈同往。

鏡週刊報導，程穎婕是中國大陸的官三代，外祖父耿飈是國務院前副總理、是「中國共產黨元老之一」，母親是企業董事長、父親是美國人。

程穎婕是中國大陸官三代，有著顯赫身家。(取材自IG)
程穎婕是中國大陸官三代，有著顯赫身家。(取材自IG)

報導指，有遊客直擊，柯震東帶著程穎婕到原宿的二手包名店消費，程穎婕看上了兩個極為稀有的愛馬仕包包，分別為迷你凱莉包與柏金包。柯震東當下還打給媽媽詢問，能不能刷卡？結果柯震東瞬間就刷了破百萬元、等於一輛進口車的價錢，還把卡刷爆了。

對此事，柯震東的爸爸則是毫不留情的吐槽兒子：「凱凱（柯震東）這麼摳，怎麼可能買包送女生？」柯爸還原現場，當天他們逛到二手包店，程穎婕發現迷你凱莉包賣價新台幣70萬元，除了自己入手，也問柯震東要不要買包包送柯媽？所以柯震東才打給柯媽詢問，但遭柯媽拒絕，所以最後柯震東沒有買包。

柯爸爸也說，程穎婕一直以來都是柯震東的好朋友，每次她到台北都會找柯震東，2人沒有在交往。「程穎婕家裡比我們有錢太多了，不需要柯震東買包送她。」

國務院 社群網站 共產黨

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