章子怡動怒嗆網友「笨蛋 」 否認找楊冪演女二炒熱度

章子怡「醬園弄」戲中飾演殺夫案的女主角。（取材自微信）

大陸影后章子怡出道30年，去年10月宣布和歌手汪峰結束8年婚姻，近日現身電影「醬園弄」殺青宴，章子怡哽咽感謝導演陳可辛給予她重生的機會。不過，有網友稱聽說「醬園弄」是章子怡找陳可辛邀請楊冪 演，「搞熱鬧了，章子怡可以坐收漁翁之利」；章子怡因而怒懟：「並沒有！shut up idiot！」該網友已編輯微博 表示聽說的都是八卦。

12日晚上有網友在社交平台發文稱，章子怡為了讓「醬園弄」這部電影的熱度大一些，給自己的事業迎來更大轉機，特意叫陳可辛導演去找了楊冪來出演，並以此利用她和趙麗穎 的「85花之爭」進行炒作，坐收漁翁之利。這則內容發出兩個小時之後，章子怡親自澄清，她表示自己並沒有這樣做，並怒懟對方，叫該網友「閉嘴，笨蛋」。

對於章子怡的回應，網友喊「章子怡挺剛的啊」、「不愧是國際章」、「從開拍就有的傳言非得等到今天才回覆嗎？」

「醬園弄」這部電影的女二從楊冪傳到倪妮，再到趙麗穎，之前有八卦消息稱，原本該片的女二是由趙麗穎擔任，因為被傳出楊冪與趙麗穎互搶資源電影將透過她的視角展現女主角的故事。之前也傳出女二「蘇青」一角由趙麗穎搶下，楊冪疑似降格淪為客串女囚犯，這個說法引起雙方粉絲開戰。不過陳可辛曾說，「醬園弄」是一群像戲，章子怡是唯一女主角。

許多網友不懂的是「醬園弄」究竟有什麼魅力，能讓楊冪、趙麗穎2位頂流女星願意自降咖位，就為了爭演配角。

「醬園弄」取材自民國的四大奇案之一：劇情圍繞上世紀40年代的上海，一個女人謀殺親夫，並將他碎屍的案件展開。當時這個案件轟動了整個上海灘，但離奇的是，由於當時複雜的社會背景，這個女人不但沒有被判死刑，還一直活到了上世紀90年代，這個故事也推動了中國第一部「婚姻法」的誕生。

趙麗穎近年轉型成功，演技也被肯定，但始終拿不了獎，此外她在電視劇表現亮眼，但電影成績卻是一片空白。楊冪近年作品接連仆街，還被網友嫌演技油膩，也讓她為逆轉口碑積極轉型。