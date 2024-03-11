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楊冪為劉詩詩慶生 對Baby生日沒表示 被批「誰紅和誰玩」

娛樂新聞組／綜合報導
楊冪被網友質疑「誰紅和誰玩」。(取材自微博)
楊冪被網友質疑「誰紅和誰玩」。(取材自微博)

中國女星劉詩詩日前過37歲生日，她的工作室特別在社交平台上分享了一張美照，許多粉絲和圈內好友也發文祝福她。其中，楊冪也發文祝劉詩詩生日快樂，不過她的舉動卻引起網友質疑「誰紅和誰玩」。

楊冪寫到，「親愛的小劉，生日快樂，無憂無慮，一切美好都給你！」隨後，劉詩詩也才在其評論區裡留言，「謝謝親愛的小冪，阿麼～蛋糕已吃～」。

「楊冪為劉詩詩慶生」也瞬間登上微博熱搜，網友紛紛聚焦這對85花的姐妹情。

眾所周知，楊冪與劉詩詩、唐嫣因2009年合作「仙劍奇俠傳3」，成為圈內知名好閨密，卻陸續鬧翻不再往來。首先是劉詩詩和另外兩人漸行漸遠，接著楊冪和唐嫣這對「知心好友」也變成陌生人。唐嫣結婚時，楊冪甚至都沒出席。三人關係讓不少網友看得一頭霧水。

之後，楊冪便和Angelababy組成了姐妹團，在社交平台頻繁互動，但自從Angelababy「瘋馬秀」遭軟封殺後，楊冪不曾發聲表態，就連Baby生日也沒有任何表示，切割意味明顯。

相對地，許久未互動的楊冪和劉詩詩，反而開始熱絡起來。前年劉詩詩生日時，楊冪主動送上祝福破冰。加上今年，這是楊冪連續三年發文曬照為劉詩詩慶生了。

有網友質疑楊冪「誰紅跟誰玩」相關話題，也再度引起熱議。

此外，劉詩詩工作室當晚也曬出生日宴會的花絮美照，只見劉詩詩穿著藍色和白色相間的針織毛衣，搭配藍色寬鬆牛仔褲，引起粉絲大讚少女感十足。

劉詩詩37歲生日，曬出慶生美照。(取材自微博)
劉詩詩37歲生日，曬出慶生美照。(取材自微博)

楊冪 劉詩詩 Angelababy

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