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影評人選擇超級獎 甄子丹、湯姆克魯斯、基努李維爭帝

娛樂新聞組／綜合報導
甄子丹入圍「影評人選擇超級獎」動作電影最佳男演員獎。（取材自微博）
甄子丹入圍「影評人選擇超級獎」動作電影最佳男演員獎。（取材自微博）

由美國廣播影評人協會（CCA）舉辦的第四屆年度「影評人選擇超級獎」（Critics Choice Super Awards）提名公布，港星甄子丹憑「捍衛任務4」（John Wick：Chapter 4），入圍動作電影最佳男演員獎。甄子丹日前在社交網站Instagram證實此事。

一同入圍的還有湯姆克魯斯（Tom Cruise）、基努李維（Keanu Reeves）、克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）以及丹佐華盛頓（Denzel Washington），得獎名單將於4月4日公布。

60歲甄子丹與基努李維合演的「捍衛任務4」去年上映，甄子丹在電影中扮演盲劍客「肯恩」，該片不僅在票房上取得佳績，甄子丹還收穫了一票新世代的影迷。

甄子丹出道逾40年，是華人影星前進好萊塢的代表之一，他更是第一個演出「星際大戰」系列的亞裔演員，爾後的「葉問」系列電影更是在國際影壇掀起了超高討論度，奠定了影壇巨星的地位。在近年，甄子丹在好萊塢的表現可以說是越發璀璨，在「限制級戰警：重返極限」、「花木蘭」都可以看見其精湛演出。

甄子丹 入圍 基努李維

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