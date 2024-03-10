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那英被「封殺」8個月後首露面 臉瘦了一圈

娛樂新聞組／綜合報導
網友近日在微博曬出和那英的合照，那英人雖然看似雖瘦了一圈，但氣色不錯。（取材自微博）
網友近日在微博曬出和那英的合照，那英人雖然看似雖瘦了一圈，但氣色不錯。（取材自微博）

有網友近日在社群平台曬出與中國歌后那英合照，這是那英被傳「封殺」八個月後首露面，引發熱議。照片可見她氣色很好，但整體消瘦不少。不少粉絲見到那英近相，紛紛表示對偶像的想念之情。

57歲的那英穿著白色上衣、黑黑色長外套，長髮隨意紮在腦後，豐潤臉頰雖瘦了一圈，但在無濾鏡下的狀態下，氣色看來不錯。網友回應：「自律姐，57歲了狀態還那麼好」、「我姐休息夠了就出來營業哈」。

那英去年風波不斷，先是遭網友挖出她諷刺刀郎的歌「是給農民聽的」，接著又被已故歌手李玟生前音檔爆出歌唱選秀節目「中國好聲音」的黑料，一些參賽歌手更直指擔任該節目導師的那英從中「撈油水」。事件發酵，傳出被湖南衛視切割，她在綜藝節目「聲生不息」的鏡頭被消失。那英以身體不適需要休息為由，推掉了原定的音樂節，演出和綜藝。

去年12月有中國網友在英國倫敦的星巴克，偶遇打扮休閒、看似愜意的那英。他表示，「那英本人素顏狀態非常好，由於與人同行，沒好意思上前打招呼」。有網友狂酸，「跑路了」、「別偷拍小心踹你」、「她姐還沒給李玟一個交代」。據悉，那英幾年前就將女兒送到當地留學，因此許多有網友都猜測那英是在英國陪女兒上學、讀書。

李玟 星巴克 中國好聲音

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