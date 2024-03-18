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汪小菲保母年薪30萬人民幣 突爆離職坦言「晚上不適應」

娛樂新聞組╱即時報導
汪小菲跟保母一起直播。（取材自抖音）
汪小菲跟保母一起直播。（取材自抖音）

汪小菲很懂得蹭流量，先前直播時，被網友問到大S弔唁穿搭的話題不回應，近日他和他家服務多年的保母小楊阿姨上直播，小陽阿姨坦言一開始接這份工作不太適應，因為要離開家跟他們一起住，尤其是「晚上難受」，白天忙工作就好一點了，而傳聞小楊阿姨年薪約有30萬人民幣。

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另一邊，汪小菲直播時將小楊阿姨邀來旁邊一起聊天，引來3萬多名網友圍觀，小楊阿姨一開始不懂，還以為只有37人。汪小菲問她是不是跟他們住了一陣子？小楊阿姨說對，而且他們不常在家，並表示做這份工作換了不少老闆，雖然一直掙錢，但都不知道錢花到哪裡了。

小楊阿姨說：「剛來也有點難受，晚上難受，白天倒沒事，白天這麼忙，一睡覺難受，過節時候難受」，而小楊阿姨先前也曾被張蘭點名很盡責，但聽說她想回北京了，讓張蘭和汪小菲很為難，希望多幫幫小楊阿姨，讓她可以繼續留在台北照顧家人。

汪小菲夫婦參加女兒畢業禮。(取材自微博)
汪小菲夫婦參加女兒畢業禮。(取材自微博)

據報，小楊阿姨從汪小菲和大S女兒出生起，就一直照顧她到現在，張蘭及汪小菲相當信任她，如今小楊阿姨表示想回北京了，讓張蘭和汪小菲很為難，希望她可以繼續留在台北照顧家人。有指這位保母工資相當不錯，年薪達到30萬人民幣。

汪小菲 大S 具俊曄

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