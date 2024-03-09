陳喬恩被指備孕失敗患上嚴重情緒病 發長文說真相

陳喬恩痛斥營銷號「胡說八道」。

44歲女星陳喬恩，2022年和小9歲馬來西亞富二代ALAN（曾偉昌）結婚，二人世界婚姻婚生活美滿，經常可見夫妻倆透過社群平台分享甜蜜近況。日前有營銷號在網路上發文表示陳喬恩備孕失敗患上嚴重情緒病，需要靠吃藥緩解，更有甚者表示陳喬恩婆家要抱養小孩回家，只要孩子有陳喬恩老公血脈就行，搜狐娛樂報導，陳喬恩發長文闢謠，並指營銷號「荒唐」。

有營銷號在網路上發文表示陳喬恩備孕失敗患上嚴重情緒病。(取材自微博)

陳喬恩長文中表示，「一頭霧水。前幾年可能會氣的要吿啊！現在只是覺得～真的是有人會相信這種鬼嗎？」指這些營銷號「靠胡說八道口不擇言沒底線的言論無恥的生存著」「我馬上要45歲了，我摸着我的心，我聽自己心裡的聲音說着～我真愛當下的這個我。」她還指， 每個媽媽都值得被愛和尊重，但同時“每個人都有權利和自由選擇自己想要的生活方式。對此網友紛紛表示「姊姊要堅持做自己」「造謠者真的可恥」。

陳喬恩勇敢對抗謠言，她還有一顆善良之心。近日，她就為成都愛之家動物救助中心捐贈了20噸狗糧，為多達六千隻毛小孩提供了糧食，令該機構感激不盡，更在官方微博 貼文對她表示感謝：「誠摯感謝陳喬恩女士20頓狗糧的愛心捐助，愛出者愛返，福往者福來。」

另外，女星孫儷 亦十分關心流浪動物，去年更被爆出每個月為毛小孩捐贈1噸狗糧，好讓流浪動物有溫飽。