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28年了 「雞姐」莫文蔚：拍「食神」曾被當路人驅趕

娛樂新聞組／綜合報導
莫文蔚重回「食神」拍攝地，分享當年拍攝趣事。(取材自微博)
莫文蔚重回「食神」拍攝地，分享當年拍攝趣事。(取材自微博)

港星莫文蔚出道至今累積出演50部影片，領銜主演超過40部電影，其中她在「食神」中扮醜飾演的「雞姐」一角，最讓觀眾印象深刻。時隔28年，莫文蔚重回拍攝地，分享當年拍攝趣事，「開工第一天就被工作人員驅趕」。

香港01報導，莫文蔚近日重回「食神」舊地，勾起不少回憶，她說「其實拍『食神』已經是28年前，但是印象真的太深刻」，尤其「雞姐」扮相眼皮下垂、暴牙、還手握菜刀，模樣醜到極致。她說︰「當年第一天開工時，因所有工作人員都沒見過我的『火雞姐』造型，我在樓上化好妝，下樓準備拍攝時，竟被工作人員驅趕，以為我是路人，證明那個造型成功，」讓她很有成就感。

「最開心是『食神』是28年前上映，但不同年代的觀眾也有看。我丈夫也看，覺得我可以扮成這樣很厲害。」被問到是否還想跟周星馳合作，她表示非常樂意，「看幾時有需要就call我」。

久未拍戲的莫文蔚透露，去年在香港拍了一部電影，但目前不能透露，只可說那是一部有很多特效的大製作，有位天王巨星參演，而她的角色很有氣勢，是從未演過的類型，她說︰「我在那部戲中不用扮醜，扮醜一次就夠了。」

被問到是否會參演周星馳的新作「女足」，莫文蔚說︰「如果參演，我可以當魔鬼身材教練，球員角色就讓年輕人飾演吧。」

莫文蔚說，如果有機會參演周星馳的新作「女足」，「可以當魔鬼身材教練」。(取材自微...
莫文蔚說，如果有機會參演周星馳的新作「女足」，「可以當魔鬼身材教練」。(取材自微博)

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