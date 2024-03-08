楊冪被爆當北電考官 網酸演技不夠格

楊冪擔任今年北京電影學院表演專業的考官，卻遭網友質疑。(取材自微博)

童星出身的大陸女星楊冪 ，出道多年演過不少膾炙人口的電視劇，但人紅是非多，相關爭議也不少。近日，楊冪被爆擔任今年北京電影學院（北電）表演專業復試的考官，被質疑「演技不夠資格」，掀起網友討論。

香港 01報導，有一名報考北電表演系的學生日前爆料，考試時有不少明星獲擔任今年的考官，包括張豐毅、張嘉譯、黃磊，還有楊冪，「我們考到一半的時候，一個臉超級小，戴著黑色口罩 ，腿超級細的人進來了，楊冪。」看見楊冪擔任考官，讓不少考生興奮不已。

對此，不少網友質疑，「楊冪只有流量沒有演技，根本沒有質格任考官」、「這種演技也好意思去啊？」但也有網友替她抱不平，稱她當年是以專業分數第一名成績考入北電，且奪過多項影視獎項，演藝成績出色，連北電榮譽牆上都有留名，怎麼會沒有資格？

據悉，楊冪曾在受訪時提到，當年報考北電全憑一腔孤勇，「當年我只報了電影學院一家學校，我完全就是覺得如果考不上電影學院的話，那就明年再考吧」，足見孤注一擲的決心。

她還自爆當年面試出醜，「我在三試的時候，唱『南泥灣』是跑調的」，這段名場面也被挖出，但楊冪坦然表示，「那段視頻現在看起來可能土土的，特別青澀，然後也一直在跑調做一些非常幼稚的動作，但是我覺得那個考試的經歷幫我記錄下來我18歲時候的樣子、狀態，我的初衷都是由電影學院帶給我的」。

有考生表示，想考北電就是被楊冪的精神感動，希望能成為和她一樣的優秀藝人。