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「向佑長得不怎麼樣」 向佐護弟怒懟網友

娛樂新聞組／綜合報導
很多人不知道，向佐(右一)有一個弟弟叫做向佑(右二)。(取材自微博)
很多人不知道，向佐(右一)有一個弟弟叫做向佑(右二)。(取材自微博)

香港娛樂圈知名富二代向佐近幾年相當活躍，但經常因為情緒失控引起網友熱議。最近，他再次發文怒懟網友，卻意外獲得眾人支持，原來，他是為了弟弟向佑。

向佐日前在微博發文，「為什麼刪掉你發出的東西？為什麼刪掉我的評論？為什麼也不讓人家評論你這個大號、心虛嗎？請你再發一遍放開你的評論區。」網友們起初不解發生了什麼事，因此紛紛留言問說，「佐哥，怎麼了」、「啥情況？」向佐回應表示，「沒事、我的弟弟是我的最愛、不容許任何人攻擊他」。

香港01報導，有網友扒出，近日有網友發言指向太會寵郭碧婷，是因為二人年輕時顏值都很高，接著這位網民又指向佐和其弟弟長得不怎麼樣，豈料這番言論恰巧被向佐看見，因此才讓他氣得怒駡對方缺德，「你寫我就好了、隨便寫、請你以後不要寫我弟弟、我不會原諒任何人、包括給你錢的幕後的人」。

字句間他還強調：「我非常憤怒、我長得怎麼樣你們隨便說、我弟弟是我一生人中最愛的人之一、你再說任何說話、不要怪我。」

向佐的喊話讓原本已經刪除帖文的網友公開道歉，表示以後會謹言慎行，不會再發表不正能量的言論。向佐隨後同樣轉發回應，「接受你的道歉，也再此聲明我本人無意引起網路爭論，只希望弟弟和家人不受攻擊和打擾。」

對此，許多網友難得支持向佐，認為他為自家弟弟發聲的舉動做得好，「哥你真是那個，這格局佩服」、「你還是有原則的，也很男人」、「說自己家人誰也不能忍，你脾氣已經很好了！」

很多人不知道，向佐有一個弟弟叫向佑。據悉，向家人如此低調是因為前幾年，向佑在香港街頭和計程車司機發生衝突，不僅毆打對方，還恐嚇說「知不知道我是誰」。最後，向佑被控攻擊致造成身體傷害、刑事恐嚇及普通攻擊3項罪，鉺鐺入獄。

從此，向華強一家就很少在公眾場合提及向佑，應該是希望保護這個小兒子。

香港 微博

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