60歲章小蕙時裝周被拍 生圖被吐槽「普通大媽」

章小蕙現身巴黎時裝周的生圖。(取材自小紅書)

香港 資深藝人鍾鎮濤(阿B)前妻章小蕙，離婚後不久，鍾鎮濤就宣布破產 ，因遭到指控揮霍無度，有香港的敗金女、敗家名媛封號。她離婚後和富商陳曜旻爆出不倫，陳曜旻和她分手後也沒好下場，讓章小蕙因此成為頭號拜金女。如今章小蕙雖然已經60歲，透過直播帶貨成功撈金，甩掉拜金標籤，最近她現身巴黎時裝周，被路人搶拍她的穿搭，意外出賣她60歲真實狀態。

近年來將重心轉向中國的章小蕙，將自己的時尚興趣與事業結合，不僅成為雜誌專欄作家，還開設小紅書 帳號分享「名媛風」穿搭，她最夯的一場直播交易總金額更高達5000萬人民幣（約685萬美元），晉升「帶貨女王」，時常在社群分享正能量，宛若變一個人。

章小蕙雖然60歲，但依舊皮膚白皙、氣質優雅，被封為「人間富貴花」，經常現身各大時尚場合，日前有網友透露在巴黎時裝周見到章小蕙，60歲的她在一票外國模特兒間一點都不遜色。