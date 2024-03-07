我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

顧客排隊討罵 中餐館女店主爆紅 抖音近百萬點讚

籃球／恭喜 林書豪要當爸了 攜孕妻挑戰這項冠軍

60歲章小蕙時裝周被拍 生圖被吐槽「普通大媽」

娛樂新聞組／綜合報導
章小蕙現身巴黎時裝周的生圖。(取材自小紅書)
章小蕙現身巴黎時裝周的生圖。(取材自小紅書)

香港資深藝人鍾鎮濤(阿B)前妻章小蕙，離婚後不久，鍾鎮濤就宣布破產，因遭到指控揮霍無度，有香港的敗金女、敗家名媛封號。她離婚後和富商陳曜旻爆出不倫，陳曜旻和她分手後也沒好下場，讓章小蕙因此成為頭號拜金女。如今章小蕙雖然已經60歲，透過直播帶貨成功撈金，甩掉拜金標籤，最近她現身巴黎時裝周，被路人搶拍她的穿搭，意外出賣她60歲真實狀態。

近年來將重心轉向中國的章小蕙，將自己的時尚興趣與事業結合，不僅成為雜誌專欄作家，還開設小紅書帳號分享「名媛風」穿搭，她最夯的一場直播交易總金額更高達5000萬人民幣（約685萬美元），晉升「帶貨女王」，時常在社群分享正能量，宛若變一個人。

章小蕙雖然60歲，但依舊皮膚白皙、氣質優雅，被封為「人間富貴花」，經常現身各大時尚場合，日前有網友透露在巴黎時裝周見到章小蕙，60歲的她在一票外國模特兒間一點都不遜色。

網友見狀紛紛留言，「怎麼樣都不像已經60歲，60歲應該跟我奶奶差不多年紀吧」、「整個人充滿活力耶」；也有人吐槽章小蕙的生圖，「身材比年輕腫了一倍」、「瘦了再說」、「就是普通大媽一個，全靠修圖」。

章小蕙的精修圖和生圖差距不小。(取材自微博)
章小蕙的精修圖和生圖差距不小。(取材自微博)

香港 破產 小紅書

上一則

小哈利被拱出道 哈林鬆口想給資源「請別怪我」

下一則

修杰楷KTV慶生遭毆打 王柏傑貼親密照：莫名其妙

延伸閱讀

周冬雨又爆耍大牌 時裝周被VIP公開點名：全程臭臉不配合

周冬雨又爆耍大牌 時裝周被VIP公開點名：全程臭臉不配合
敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣
泰王次子「為奪儲離婚」妻子大包小包搬離紐約愛巢

泰王次子「為奪儲離婚」妻子大包小包搬離紐約愛巢
「唐人街探案」回歸 邱澤二搭張鈞甯

「唐人街探案」回歸 邱澤二搭張鈞甯

熱門新聞

鍾漢良將在新劇中飾演肖戰的父親。(取材自微博)

啥？49歲鍾漢良演32歲肖戰的爸爸… 網喊「終於不再裝嫩了」

2024-02-29 20:37
郁方和老公結婚多年一直非常甜蜜。圖／摘自臉書

演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵

2024-02-29 15:57
LOEWE品牌代言人楊冪出席LOEWE 2024秋冬女裝大秀。(圖／LOEWE提供)

關掉美顏濾鏡 楊冪長這樣 魚尾紋藏不住

2024-03-03 02:17
何篤霖年輕時省吃儉用，收入全拿來「存房」。(記者王聰賢／攝影)

律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑

2024-02-29 09:48
迪麗熱巴被指在這段感情中，處於主動地位。(取材自微博)

才被爆料和黃景瑜同遊泰國… 迪麗熱巴喊「注定要一個人」引發猜測

2024-03-03 21:33
章小蕙現身巴黎時裝周。(取材自小紅書)

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

2024-03-06 07:00

超人氣

更多 >
敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣
圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決
3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7

3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7
張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線

張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線
海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持