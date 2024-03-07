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周冬雨又耍大牌？ 時裝周被VIP點名擺臭臉

娛樂新聞組／綜合報導
周冬雨被爆參加巴黎時裝周時耍大牌。(取材自微博)
周冬雨被爆參加巴黎時裝周時耍大牌。(取材自微博)

巴黎時裝周近日登場，不少國際知名品牌邀請娛樂圈明星和VIP客戶前往看秀，但在LV大秀現場，女星周冬雨卻被爆「全程臭臉」耍大牌，引發網友議論。

據了解，在時裝周上，品牌方往往會安排明星跟VIP客戶或KOL合影，以達到宣傳造勢目的，結果周冬雨被一名VIP富婆直接發文吐槽，「周冬雨不想營業就別出來唄，LV安排拍照行銷，一會穿拖鞋、一會不脫外套、一會兒不開心，全程臭臉，打招呼也不回應，不想幹就別幹唄。」最後還嘲諷周冬雨，活該被討厭，並表示自己已經跟LV品牌方反饋了。

從爆料的VIP社交平台看，該女子確實是一名時尚達人，而且她還曾曬出LV邀請函，應該是一名財力不容小覷的富婆。她同時還曬出了與谷愛凌、歐陽娜娜等人的合影。

對此，有網友表示，「品牌花錢邀約明星本來就是為了宣傳，不配合很不敬業」、「像周冬雨能幹出來的」，但也有網友認為，「明星不想合照就不合照吧，有錢就能使喚明星嗎？」

其實，周冬雨自出道以來不只一次爆出耍大牌爭議。

2016年，周冬雨和馬思純憑借電影「七月與安生」共同拿下了金馬獎影后，在台下，激動又興奮的馬思純想要擁抱周冬雨，卻遭無視撲了個空；拍攝電影「少年的你」期間，因角色需求，周冬雨被導演要求剃髮，沒想到她卻下令讓劇組人員陪她一起剃，有人不願意，她便主動拿著推刀見人就上。

去年北影節，張頌文忙著攙扶導演上台階，周冬雨則自顧自的上台，最後合影時還默默站到了C位，一度引發議論。儘管關於周冬雨的爭議不少，但還是有不少粉絲表示，她只是真性情的表現，大家不要無限上綱。

VIP富婆(左)曬出了與谷愛凌的合影。(取材自微博)
VIP富婆(左)曬出了與谷愛凌的合影。(取材自微博)

谷愛凌

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