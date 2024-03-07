阮經天「周處除三害」讓這款「小豬表」意外紅了… 登網購平台熱搜

阮經天在「周處除三害」中的演技獲得好評。(取材自微博)

由香港 導演黃精甫執導，金馬影帝阮天、王淨等人主演的台灣犯罪動作電影「周處除三害」，於大陸上映後，短短三日票房便突破1億5000萬元人民幣。在阮經天加持下，片中一款粉紅小豬手表意外暴紅，成為熱搜商品。

香港01報導，阮經天在「周處除三害」中的破格癲狂演出，在大陸深受好評，除了阮經天、陳桂林等關鍵詞成為熱搜外，一件道具也意外暴紅，成為淘寶爭相搜羅的貨品。

片中，阮經天飾演的男主角陳桂林被通緝 多年，一直未能照顧病重的祖母，直到再次重現江湖時，祖母已不在人世。陳桂林在祖母的遺物中，發現祖母從來沒有花過陳桂林非法得來的一分一毫，只在去世前買了一支300元台幣的粉紅小豬手錶，成為唯一的遺物，自此陳桂林便隨身配戴。

在阮經天的加持下，陳桂林同款的粉紅小豬手表成為網友熱搜貨品，大陸網購平台淘寶更火速出現陳桂林同款手表，售價為58元人民幣。

其實，漫威 電影「鋼鐵人3」（Iron Man 3）亦曾經引發相同效應。片中，小勞勃道尼（Robert Downey Jr）飾演在戰甲用盡能源後，向小朋友借來一支「限量版」卡通手表配戴。該款手表同樣引發搶購熱潮。