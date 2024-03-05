大S悼念小S公公 陸網友挖清單：衣服、髮飾前夫買的

大S(左起)和老公具俊曄及S媽抵達靈堂。(記者李政龍／攝影)

女星小S公公因心肌梗塞辭世，姐姐大S 偕同老公具俊曄 赴靈堂致哀，不過，穿著打扮卻成為中國網友議論焦點，直指大S身穿的黑色罩衫與白色蝴蝶髮飾應是汪小菲 買的，讓「大S裙子前夫買的」一度登上微博熱搜第一。對此，汪小菲開直播罕見不怎麼說話，最後尷尬說要先下播，等心情好一點再跟大家說話。

大S自再婚後就未曾公開露面，這次為了妹妹難得現身，具俊曄深怕大批媒體造成推擠，一路緊牽愛妻不讓外人近身，她全程未發一語，在靈堂足足待了兩個多小時，陪小S一起摺紙蓮花。

微博網友挖出汪小菲曾秀出他幫大S付帳的一系列衣服，其中Semsem晶飾長罩衫裙疑似是大S穿的悼念。（取材自微博）

大S被拍到白髮影片也被陸網瘋傳，「大S白頭髮」、「大S為小S摺蓮花」成為微博熱搜關鍵字。大陸網友挖出汪小菲與大S隔空交火時，列出自己替女方買的購物清單，指大S身穿的黑色罩衫與白色蝴蝶髮飾應是汪小菲買的，讓「大S裙子前夫買的」一度登上微博熱搜第一。

對此，大陸網友吵翻天了，有人認為，「買了當然就要穿，是不是汪小菲付錢不重要」，還有網友挖出疑似根本不同件，購物清單中的是藍色長裙，並非黑色，另有網友狂酸，「具俊曄哪有錢給她買衣服阿」、「汪總賣酸辣粉養活她們」。

大S穿著上了熱搜後，汪小菲照常直播工作，引來網友調侃：「你愛過她嗎」、「管他熱搜，汪總第一」、「有白頭髮不是很正常嗎」、「有過一絲絲心疼嗎？」而汪小菲傻住，沒做任何回應，鏡頭外的新女友Mandy也忍不住笑說：「不講話什麼意思」。汪小菲喊冤說：「我也想發個呆、我也想歇會兒啊」，最後沒再多說什麼，僅表示：「我呢，先下播行嗎？我歇會兒，我提振提振自己情緒，我等我情緒高漲我再回來，我歇會兒去，ByeBye」，對大S上熱搜的事似乎不想多發言。