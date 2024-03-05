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張國榮初戀女友遭自閉兒弄傷 苦喊：不知能熬多久

娛樂新聞組╱即時報導
倪詩蓓（左）當年與張國榮合作拍戲的清純模樣。(圖／倪詩蓓提供)
倪詩蓓（左）當年與張國榮合作拍戲的清純模樣。(圖／倪詩蓓提供)

80年代紅極一時的香港女星倪詩蓓，當年是張國榮對外承認過的女友，2000年她與香港漫畫家黃玉郎生下一子，豈料發現兒子有嚴重自閉症後，獨子帶兒定居醫療設備完善的新加坡，婚姻於2004年結束；近日她發文訴苦：「真的不知道還能熬多久」。

模特出身的倪詩蓓，1983年時因拍攝電視劇「對對糊」認識了張國榮，倪詩蓓與張國榮兩情相悅，在媒體眼中更是一對金童玉女，但兩人經過兩年的戀愛仍無疾而終，隨後倪詩蓓簽約一家台灣經紀公司遠走他鄉。

倪詩蓓辛苦拉拔自閉兒長大。(取材自Instagram)
倪詩蓓辛苦拉拔自閉兒長大。(取材自Instagram)

倪詩蓓日前在Instagram吐苦水，提到養大患有重度自閉症的兒子，好不容易養到23歲，上個月手被兒子弄到受傷，這兩天又再度受傷，她感慨道：「我一直有一顆堅強的心」，提到為了兒子選擇當單親媽媽，也沒有再婚，就算沒有錢她還是咬緊牙根，用她全部的愛和能力照顧兒子，但似乎已經到達極限：「我真的不知道還能熬多久」。4年前倪詩蓓曾在微博替兒子找工作，並寫著兒子「重度自閉症及智商只有兩歲」。

為照顧兒子全心研究自閉症，倪蓓詩自嘲也算得上半個專家，她在新加坡開了家以兒子為名的Royce Kids Gym兒童中心。不過隨著一年一年過去，倪詩蓓雖然心痛，但也不得不接受兒子屬於中重度自閉症的事實，漸漸體認無法憑一己之力就能好好照顧他。

為照顧兒子全心研究自閉症。(取材自Instagram)
為照顧兒子全心研究自閉症。(取材自Instagram)

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