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周星馳「女足」選角 翻版王祖賢出線 國家隊的她也來了

記者黃保慧／綜合報導
趙麗娜去年透過社交毛遂自薦拍「女足」。（取材自Instagram）
趙麗娜去年透過社交毛遂自薦拍「女足」。（取材自Instagram）

周星馳新片「女足」日前在台灣舉行海選記者會，不少女星都參與海選，在長時間的選角過程，已有兩位女足誕生，一位是有「翻版王祖賢」之稱的趙麗娜，另一位則是大陸現役足球選手李佳悅，兩人已在日前與周星馳本人會面。

提到角色條件條件，周星馳特助Chris日前在台灣受訪時提到「女足」中需要挑選的角色很多。所以標準並沒有一定：「我們這次選角有很多女生在球隊裡，漂亮是挺重要的，不可能最後主演不好看，但球隊中有各種個性和長相的球員，沒有太主要的標準，我們角色很多，不一定要怎樣，但會運動、會功夫當然會加分！」而周星馳也曾開出五大條件，要求「不同國籍、年輕貌美、身材標致、天資聰敏、體能出眾」。

如今兩位「女足」成員皆符合條件，周星馳也在Instagram分享照片寫下，「終於見到了久仰大名的巾幗英雄@nana__zhao_和@lijiayue0608，鏗鏘玫瑰的外號果然名不虛傳，無論是球技，笑容，身高，穿搭都堪稱一絕！小弟正在籌組一支美貌與球藝兼備的女足隊伍，如兩位加盟後防肯定固若金湯，觀眾也看得心花怒放，兩全其美。」

前大陸女足門將趙麗娜去年透過社媒毛遂自薦拍電影，她曾出戰奧運及亞運，2022年奪得女足亞洲盃冠軍，直到去年4月退役，獲邀參加大陸節目「乘風2023」，被讚「最美門將」更有「翻版王祖賢」之稱。另一位則是現役大陸女足李佳悅，是國家隊元老級成員，具有足球實力外型也亮眼，有不少粉絲。

李佳悅是中國現役足球選手。（取材自Instagram）
李佳悅是中國現役足球選手。（取材自Instagram）

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