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白百何邁進不惑 回母校「吸口仙氣」…這些大咖都是她同學

娛樂新聞組／綜合報導
白百何正式踏入不惑之年。(取材自微博)
白百何正式踏入不惑之年。(取材自微博)

因「失戀33天」、「捉妖記」等電影打開知名度的中國演員白百何，出道多年演過許多熱門影視劇，圈粉不少。近日，她在社交平台分享一則視頻，並附上「祝福、花和禮物都收到了，謝謝大家」文字，原來，白百何日前迎來40歲生日，正式踏入不惑之年。

影片中，白百何穿著厚實羽絨服、頭戴棕色帽子，並拿著手機邊走邊拍，「今天過生日，突發奇想回學校吸口仙氣」，她舊地重遊，不禁感慨「還是那個熟悉味道」。她還一一介紹曾經上課的教學大樓和之前住過的學生宿舍。

據悉，白百何的母校正是中央戲劇學院，與唐嫣、文章、楊爍、孫堅、沈佳妮等藝人是同班同學，可說是標準的明星班。

從白百何的視頻中，有眼尖網友發現她曬出的鮮花賀卡上有張思麟、元寶的名字，想必一家四口現在十分幸福快樂。

眾所周知，白百何和歌手陳羽凡曾有過一段婚姻，並生下兒子元寶。她還曾經陷入婚內出軌風波，被誤會多年。離婚後的她，被拍到和大學男友張思麟再續前緣，低調領證，婚後秘密誕下一子，重組幸福四口之家。

不少網友也紛紛獻上祝福，「願你一直被愛與幸福包圍」、「永遠當個快樂的大小孩兒」。

白百何在生日當天，突發奇「想回學校吸口仙氣」。(取材自微博)
白百何在生日當天，突發奇「想回學校吸口仙氣」。(取材自微博)

白百何

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