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「飛馳人生2」破續集魔咒 口碑票房都衝高

娛樂新聞組／綜合報導
沈騰在「飛馳人生2」中演出男主角張馳。(取材自微博)
沈騰在「飛馳人生2」中演出男主角張馳。(取材自微博)

5年前上映的「飛馳人生」，留給觀眾一個開放式結尾，男主角的生死與結局成為一大懸念。2024年春節，「飛馳人生2」上映，承接前作，導演依然是韓寒，講的還是張馳的故事。目前，它的票房已破30億，成為春節檔第二高，豆瓣評分也有7.5分。

中新網報導，「飛馳人生2」已經超過前作，有人戲稱，「飛馳人生2」打破了電影續集口碑下滑的「魔咒」；也有人看完電影，有了除「搞笑」之外更多的感受。

在「飛馳人生2」的評價中，「熱血」是一個高頻詞。但故事的前半部其實有點「喪」，沈騰演出了男主角張馳的落魄和執著。不過，張馳對賽車的熱愛一直不曾磨滅，離開賽場幾年，依然熟知比賽規則。幾經周折後，他和同伴重新制定參賽計畫，準備再拚一次。

接近結尾，張馳開著傷痕累累的賽車行駛在巴音布魯克的賽道上，彷彿又看到五年前的賽車和年輕的自己，剎那間與其合為一體，最終超越了當年的成績。這一幕，被觀眾評價為「超越自我」，張馳終於實現了與自己的和解。

據報導，關於「飛馳人生2」的故事，張馳的心態變化被討論的比較多。有人說，看完「飛馳人生2」，看到了成年人世界的無奈。

電影帶著「喜劇」的標籤，但從網友曬出的台詞來看，許多觀眾從「飛馳人生2」感受到的，可能不只是「搞笑」。比如，「成績我可以不要，但我不能不要我的清白。」很多時候，人們執著於一件事情，不單純是為了獲得外界認可，而是為了給自己一個交代。

另外，影片中爭論比較多的一點，就是張馳跑完全程在邏輯上是否說得通。畢竟，他雖然曾經是優秀的賽車手，但如今身體不好、賽車條件差，中途遭遇對手干擾，現實中可能很難完成比賽。

也有觀點認為，不妨將這段內容看成電影為觀眾造的一場夢：歷經歲月磨礪，仍然能有熱情為有價值的夢想竭盡全力，滿懷希望。或許，這才是打動人心的地方。

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