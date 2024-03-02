「唐人街探案」回歸 邱澤二搭張鈞甯

張鈞甯(圖)和邱澤再度合作。（取材自微博）

「唐人街探案」原班人馬回歸，相隔四年，邱澤 再次化身為「林黑犬」，發揮過人推理能力解謎案，沒想到一開始就遇到難題，差點連引以為傲的超強嗅覺都丟失了。

「唐人街探案」是同名賣座電影在2020年推出的衍生劇，描述泰國 唐人街偵探「唐仁」（王寶強飾）遠赴美國紐約後，接棒的徒弟「林默」（邱澤飾）所遇到的一連串懸疑案件。

邱澤飾演的林默外號為「林黑犬」，IQ高達142、擁有敏銳嗅覺跟過人的推理能力，原本出生在富裕家庭，父母遭殺害後，流落到孤兒院，意外被專門處理屍體的「清道夫」老魚收養並成為犯罪現場清理專家，在「笑臉案」中，他為了脫罪，於是主動拜唐仁為師。聊起人生中最難忘的故事，他想起昔日和神祕犯罪組織成員「Ivy」（張鈞甯飾）的曖昧過往和頂樓之吻，讓診療師羨慕表示，自己從未體驗過如此驚心動魄的愛情，同時也勾起觀眾回憶。

張鈞甯在微博 上Po出她的角色四年前後的對比照，並寫下「Ivy回來了…」，讓網友驚喜直呼，「紅玫瑰Ivy限定返場，愛死了愛死了」、「Ivy強勢回歸」。而在「唐探宇宙」中擁有極高辨識度的電腦高手「Kiko」（尚語賢飾），這次將在「遊樂園」及「黃金城」單元中大展身手，揭秘她從未透露的過往。

除了熟面孔外，包括楊謹華、熊黛林、杜德偉、鍾鎮濤、俞灝明、榮梓杉等人都參與第二季演出，其中，熊黛林扮演心狠手辣的護士長「彭西」，她在發現林默試圖逃脫後，不僅把他送進重症區，還對他使用ECT電抽搐療法進行電擊，使林默痛不欲生。