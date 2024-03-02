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星爺籌拍「女足」 熟面孔角逐海選

記者陳建嘉／綜合報導
周星馳拍攝「少林足球」之後又將挑戰足球題材「女足」，現正進行海選。（取材自Instagram）
周星馳拍攝「少林足球」之後又將挑戰足球題材「女足」，現正進行海選。（取材自Instagram）

「星爺」周星馳相隔五年將推出新作「女足」，日前在台灣舉辦海選記者會，周星馳特助Chris與新片副導演伍文良，特地從香港飛到台灣出席，而南韓女團「CLC」前香港成員、同時也是周子瑜閨密ELKIE（莊錠欣）也現身參與海選，ELKIE是周星馳粉絲，甚至開心大喊「你要什麼我都可以給你唷。」

Chris證實周星馳自從「新喜劇之王」之後，會再度執導電影，目前已有2萬多人報名參加海選，共選入10至20位年輕女性演出，不排除素人，由於先前曾有「如花」等男扮女裝的角色，是否參考男性，Chris則微笑婉拒：「我們還是要驗明正身！」

電影預計今年內開拍，但現在還在很前期的作業階段，目前印象深刻的報名女星是Hold住姐（謝依霖），「謝依霖很可愛，我們當時看到她參加內地的功夫綜藝，覺得很適合，但我們不一定就馬上選她」。

周星馳先前與台灣樂團五月天合照，他們更承諾要唱主題曲，Chris則語帶曖昧說：「我們在等他們啊。」南韓影帝宋康昊也傳出有機會參演，Chris透露：「我們在香港遇到，有聊到合作，但後面是不是有機會，還是要看看。」確定的是周星馳仍不會演出，但可能會找回昔日「少林足球」的演員參演。

ELKIE是周星馳的粉絲，更在記者會獻唱「食神」、「喜劇之王」，說自己最愛周星馳電影就是「賭聖」，只是自己的牌技非常差，而她願意扮醜搞怪，像「食神」的莫文蔚一樣挑戰暴牙造型，「我以前也曾經暴牙，所以很熟悉」。

周星馳 香港 南韓

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