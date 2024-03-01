49歲鍾漢良不再裝嫩 演32歲肖戰爸「有點像哥哥」

鍾漢良將在新劇中飾演肖戰的父親。(取材自微博)

由鄭曉龍執導的權謀傳奇電視劇「藏海傳」，從傳出開拍就引起極大關注，除了因為男主角是男神肖戰，最讓人意外的是，肖戰的父親竟然由也是一線小生的鍾漢良飾演，讓不少粉絲直呼離譜，但也有網友直言鍾漢良「終於不再裝嫩」。

「藏海傳」講述肖戰原為高官之子，一夜之間身負血海之仇，經過十年隱忍和學習後，化名「藏海」回到京城，將當年滅門真相公之於眾，在朝堂上掀起血雨腥風的故事。

現年49歲的鍾漢良一向給人帥氣印象，他曾和唐嫣、譚松韻搭檔演出「何以笙簫默」、「錦心似玉」，收穫大批人氣，但隨著年紀增長，似乎不再適合「霸總」角色。有網友表示，「鍾漢良終於不再裝嫩，開始接受飾演中年角色」、「就算演父親也是無敵帥」、「神顏父子」。

不過，也有網友擔心，鍾漢良只比肖戰大了17歲，加上他顏值凍齡，在劇中被肖戰喊爹恐怕會有些勉強，「比較像哥哥吧」，還有人說，以鍾漢良的一線小生咖位，為肖戰陪襯會不會太委屈了。

據悉，鍾漢良當年和小16歲的譚松韻組CP，一度引起「父女戀」討論，到了「傾城亦清歡」搭檔小18歲的女星袁冰妍，更被不少網友直指尷尬，從官方公布的殺青照可見，鍾漢良面部臃腫僵硬，絲毫沒有昔日的帥氣。