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欠債4000萬…傳李亞鵬直播哭窮求斗內

記者陳慧貞╱綜合報導
傳李亞鵬在直播中哭窮。(取材自微博)
傳李亞鵬在直播中哭窮。(取材自微博)

大陸男星李亞鵬與天后王菲離婚後，近10年來淡出演藝圈轉型從商，卻因與投資公司發生財務糾紛，欠債4000萬元人民幣(約558萬美元)，狀況不佳，近日網傳他透過直播曝光自己叫了一個禮拜的外賣，甚至在鏡頭前痛哭流涕，引發網友熱議。

近日陸網瘋傳李亞鵬在直播中痛哭，據說，當時在看直播的企業家李厚霖還斗肉(贊助)了一個大火箭給李亞鵬，但這段直播只有照片，無相關影片，後來網友查證指出，其實是李亞鵬在直播中叫外賣被外送員認出，驚訝廚藝甚佳的李亞鵬竟會叫外賣，李亞鵬邊說邊拿衛生紙擦鼻，「祝在直播中的朋友，2024年龍年大吉，身體棒棒的，暴美暴富」，並非網傳的「痛哭流涕」。

事實上，李亞鵬的確也不好過，去年他與世界小姐出身的海哈金喜再婚後，即爆出欠債風波，當時李亞鵬在社群網站發文，表示自己面臨的困難不只是4000萬人民幣這麼簡單，承認現階段是人生最黑暗的時期，也說過去幾年一直在苦撐，去年還裁員200人，至今仍欠不少員工補償金。

報導稱，李亞鵬從商後投資失利，背負巨債，但他日前被發現帶著妻子海哈金喜、女兒李夏，一起到新疆旅行，高調行為惹來網友質疑「有錢去玩沒錢還債」。近日更被爆出未按約定還款，甚至搞失聯，被法院下令限制消費。

綜合媒體報導，原告律師表示，李亞鵬方在判決生效後，至今未履行任何判決義務，而且連法官都聯絡不上李亞鵬，所以才會發布限制消費令，敦促李亞鵬配合履行。

對此，李亞鵬發聲明澄清，「欠債還錢，為自己的錯誤埋單，天經地義，無需多言。」

傳李亞鵬在直播中哭窮。(取材自微博)
傳李亞鵬在直播中哭窮。(取材自微博)

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