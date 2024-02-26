名單外洩？安以軒老公陷洗錢案 傳她藉「浪姐5」復出

安以軒(右)傳出將參加「浪姐5」，圖為她和先生陳榮煉合影。(取材自微博)

真人秀綜藝「乘風破浪的姐姐」每季開播都會有令人驚喜的名單。近日，網上流傳出一份「浪姐5」最新名單，除了林憶蓮、莫文蔚、袁詠儀等資深藝人，還出現了許久不見的台灣藝人安以軒。眾所周知，安以軒老公陳榮煉涉賭博洗錢案，她能否在此時復出？引發熱議。

網傳「浪姐5」的名單，依舊聚集中港台三地人氣女星，其中，台灣藝人占了不少，包括日前宣布簽約中國經紀公司的柯佳嬿、近期活躍實境節目「嗨！營業中」的吳映潔（鬼鬼），還有歌手溫嵐、孫盛希。

不過，此名單引來網友質疑真實性，有人認為以林憶蓮天后地位不可能參加，鬼鬼的粉絲也澄清本人曾否認加入，真實名單還需待官方正式公告。

而最引人關注的就是許久未公開露面的安以軒。據悉，安以軒的老公陳榮煉深陷賭博洗錢案，一審被判14年有期徒刑。

對此，有網友質疑，「她能去嗎」、「安以軒上的話，怎麽和其他人聊老公這個話題？上季浪姐簡直老公孩子話題泛濫」、「可以聊孩子不聊老公參考張柏芝 ，人家其他藝人又不傻」，也有不少粉絲期盼安以軒可以真的亮相。

43歲的安以軒2017年嫁給澳門 德晉集團CEO陳榮煉，一家4口生活幸福，不料去年初陳榮煉涉及非法賭博案，一審被判處14年有期徒刑，安以軒也刪光微博 神隱。