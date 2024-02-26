徐心瑭演「煙火人家」乖女兒 勸和父母戳淚點

徐心瑭(左)飾演的球球和劇中的媽媽李小冉合影。(取材自微博)

近日，由林妍執導，徐帆、馬思純主演，梁靜、李小冉特邀主演的合家歡好劇「煙火人家」開播。劇情圍繞在孟家的三代人展開，講述了大家長喬海雲（宋春麗飾）、性格各異的孟家三姊妹孟明瑋（徐帆飾）、孟菀青（梁靜飾）、孟以安（李小冉），以及三姊妹各自的女兒在經歷家庭及婚戀等種種問題與困惑後，彼此支撐、各自成長的溫暖故事。

中國娛樂網報導，「煙火人家」從不同切面入手，橫向展示了中國大家庭生活的多樣面貌，深刻剖析親子 關係中的問題，以貼近真實生活的細節呈現引導觀眾思考、直面個體與家庭間的隱痛。不過，作品也未侷限於家長裡短，而是將視野延伸到現實議題，透過不同個性和行事風格的三組人物，描繪了孟家三代同堂大家庭的真實相處模式，敘事手法真實而不蕪雜，節奏緊密又鬆弛有度。

其中，三妹孟以安和邱夏（宋寧峰飾）的婚姻狀況則是對當下職場女性婚姻的真實投射。劇中孟以安和邱夏的婚姻聚散，既有自我與家庭意識的衝突，也有傳統與現代觀念的較量。事實上他們的這種關係也影響到女兒球球（徐心瑭飾），二人為了球球上不上寄宿學校產生了衝突，而球球含淚說出的那句「爸爸媽媽，你們別打架了，都是我的錯時」，相信已經戳中了無數觀眾的淚點。

劇情中，二人及時中斷了爭執並一起來安慰球球。這也為戲外的觀眾樹立一個人榜樣，當父母爭吵被孩子聽到時，怎麼做才是對孩子最好的。

報導指出，小演員徐心瑭把球球這一角色進行了完美的呈現，她生動活潑又懂事乖巧可愛，比如在第一集裡，當她從桌子低下出來碰到頭時，會和心疼她的外婆說「我頭扛撞」，一句話逗笑了所有人；為了能讓爸爸媽媽在一起陪她，她天真地說出自己喜歡生病；當爸爸質疑媽媽忽悠他時，她會向爸爸撒嬌從而為媽媽解圍，她成了父母關係的黏合劑。

據悉，徐心瑭2016年9月6日出生於上海市，小小年紀的她參與了近20部影視作品的拍攝。