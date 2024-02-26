曾演母女檔 鄭秀文悼李影：戲裡戲外都是溫暖母親…

鄭秀文(右)曾與李影在「親恩情未了」中飾演一對母女。(取材自Instagram)

70歲香港 資深女星李影2月25日驚傳在加拿大 離世，享年70歲。入行多年的李影曾演過相當多作品，與她合作過飾演母女檔的鄭秀文，亦發文回憶合作點滴，不勝唏噓表示，「李影姐很親切，戲裡戲外都是一個溫暖的母親。」

香港01報導，1994年TVB劇集「親恩情未了」是由李影、魏駿傑、鄭秀文主演，而鄭秀文演出的正是李影的二女兒張家慧。回想起20年前的合作，鄭秀文仍印象深刻，「剛得悉李影姐逝世，泛起懷念和回憶。很多年前Mi於TVB拍了一套電視劇「親恩情未了」，有幸跟李影姐飾演母女，故事感人，李影姐擔起故事主軸，演活含辛茹苦的偉大母親角色，而Mi就飾演一個痛恨母親的女兒，直至自己懷孕也當上了母親，才後知後覺地明白自己母親的偉大和難處。還有，兄弟姊妹之間的愛恨…」

鄭秀文還說，至今一直難忘大結局的一場戲，就是跟李影的母女法庭戲。鄭秀文說，「李影姐戲裡戲外都是一個溫暖的母親。我們演員們就像一家人的相處。當年的合作和相處，留下了今天的溫暖回憶。懷念你，李影姐。」

此外，李影曾與香港資深藝人劉松仁相戀7年，但她最終嫁給成衣商沈海鍵，如今李影離世消息曝光後，媒體詢問劉松仁，他則表示不知情，稱與李影一直有聯絡，沒聽說她有什麼病。

劉松仁26日還曝光與李影的訊息紀錄，悲嘆：「我們不是三月中有約嗎？怎麼真的走了……」。