我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓哈林公寓鋰電池爆炸大火 1死17傷 27歲亞裔記者身亡

布碌崙班森賀盜賊 劫華裔老婦首飾 開車專找老人下手

曾演母女檔 鄭秀文悼李影：戲裡戲外都是溫暖母親…

娛樂新聞組／即時報導
鄭秀文(右)曾與李影在「親恩情未了」中飾演一對母女。(取材自Instagram)
鄭秀文(右)曾與李影在「親恩情未了」中飾演一對母女。(取材自Instagram)

70歲香港資深女星李影2月25日驚傳在加拿大離世，享年70歲。入行多年的李影曾演過相當多作品，與她合作過飾演母女檔的鄭秀文，亦發文回憶合作點滴，不勝唏噓表示，「李影姐很親切，戲裡戲外都是一個溫暖的母親。」

香港01報導，1994年TVB劇集「親恩情未了」是由李影、魏駿傑、鄭秀文主演，而鄭秀文演出的正是李影的二女兒張家慧。回想起20年前的合作，鄭秀文仍印象深刻，「剛得悉李影姐逝世，泛起懷念和回憶。很多年前Mi於TVB拍了一套電視劇「親恩情未了」，有幸跟李影姐飾演母女，故事感人，李影姐擔起故事主軸，演活含辛茹苦的偉大母親角色，而Mi就飾演一個痛恨母親的女兒，直至自己懷孕也當上了母親，才後知後覺地明白自己母親的偉大和難處。還有，兄弟姊妹之間的愛恨…」

鄭秀文還說，至今一直難忘大結局的一場戲，就是跟李影的母女法庭戲。鄭秀文說，「李影姐戲裡戲外都是一個溫暖的母親。我們演員們就像一家人的相處。當年的合作和相處，留下了今天的溫暖回憶。懷念你，李影姐。」

此外，李影曾與香港資深藝人劉松仁相戀7年，但她最終嫁給成衣商沈海鍵，如今李影離世消息曝光後，媒體詢問劉松仁，他則表示不知情，稱與李影一直有聯絡，沒聽說她有什麼病。

劉松仁26日還曝光與李影的訊息紀錄，悲嘆：「我們不是三月中有約嗎？怎麼真的走了……」。

香港 加拿大

上一則

獨自撐傘不理助理？ 楊冪被轟「不體貼」、「耍大牌」…

延伸閱讀

70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲

70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲
43歲葉璇被嘲過氣…怒罵對方「紅都沒紅過」 網酸EQ低

43歲葉璇被嘲過氣…怒罵對方「紅都沒紅過」 網酸EQ低
「步步驚心」皇阿瑪 劉松仁宣布不再拍戲：沒了欲望

「步步驚心」皇阿瑪 劉松仁宣布不再拍戲：沒了欲望
賣演唱票詐76萬美元 香港球會前高層被捕

賣演唱票詐76萬美元 香港球會前高層被捕

熱門新聞

吳鎮宇主演的「破戰」，首日票房只有1.5萬。(取材自豆瓣電影)

首日只有393觀眾、1.5萬票房… 這部港片淪「2024春節檔最慘電影」

2024-02-17 21:42
「賈玲大波浪晚禮服」衝上熱搜。(取材自微博)

賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝

2024-02-18 20:31
宋軼(右)曾一年沒工作，不停試鏡，直到與胡歌演出「偽裝者」。（取材自微博）

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

2024-02-24 05:30
迪麗熱巴近日拍攝一組白髮的「折翼天使」，瘦成0血色枯骨。(取材自Instagram)

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

2024-02-22 05:30
劉雨欣爆料自己洛杉磯的家遭竊，貴重物品全被偷光。 圖／摘自微博、小紅書

「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住

2024-02-19 13:55
(取材自Instagram)

IU曝私下驚人奇特習慣 合作劇組證實：她很奇怪

2024-02-17 19:47

超人氣

更多 >
70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲

70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲
娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏
2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示
華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部
特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應

特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應