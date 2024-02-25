姚安娜出道三年首演女一 導演被指拿華為紅包

姚安娜出道三年第一次在電視劇中擔綱女一。(取材自微博)

由張頌文和姚安娜 主演的刑事偵查網劇「獵冰」近日開播，因為女一號姚安娜是華為 創辦人任正非 的小女兒、孟晚舟的妹妹，所以很多網友認為她帶資進組，還有人質疑張頌文和導演高群書收了華為大紅包，被資本綁架。

姚安娜出道三年以來首次在電視劇中擔綱女一，搭配的還是因「狂飆」暴紅的張頌文，自然引起不少話題。

該劇播出後，口碑出現兩極分化，主要爭議點聚焦在姚安娜身上，有網友認為她的演技堪憂，認為「看上去很尷尬，很假」，但也有網友認為，作為新人，姚安娜的演技還不錯，屬於有潛力的演員。此外，張頌文作為另一主演，網友認為他的演技「很穩定」，表示劇中的演技基本上靠張頌文一人支撐。

有網友問導演高群書，為什麼要選姚安娜拍這部戲？高群書表示，他根本不認識姚安娜，看到照片都不知道是任正非的女兒，但他喜歡用素人演員，認為上過表演課的科班演員反倒「學了一身毛病」 ，更重要的是見面後發現姚安娜很樸實，而且沒整過容，就定了她為女一號。

針對帶資進組傳聞，高群書表示，「這麼多年來，我一直抗拒資本控制，但像『獵冰』這麼低，也是20多年來第一次。更荒唐的是，我和頌文被說成拿了華為的大紅包。」

高群書坦言自己作為資深老導演，拍這部戲：「第一，為了扶持青年導演。第二，為了還大龍一個約定。第三，為了證明錢少也可以拍出好戲。就這麼簡單。」