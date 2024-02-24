MV合作演母女 湯唯與IU互曬手寫信道謝

IU李知恩(左)在IG秀出與湯唯的合照。(取材自Instagram)

韓國小天后IU李知恩先前發出預告，公布全新單曲「Shh」找來華人 影后湯唯 演出，2人合作飾演母女，MV也於近日正式上架，回響熱烈，彼此在IG上分享給對方的手寫信，湯唯提起IU在拍攝時的暖心行為，因為當天氣候寒冷，還送上保暖衣服、食物，IU則說一直都很喜歡湯唯，很開心能合作。

湯唯給IU的信。(取材自Instagram)

湯唯寫道，「我也像其他人一樣喜歡IU的才華、個性和歌曲。在我的演藝生涯中，這是第一次演出MV，能和IU合作感到很幸福」，而她這次在MV中跨時空演出「IU女兒」，除了收到IU送來的禦寒毛衣、巧克力之外，還有感謝卡片，「像妳這般如此細緻，很感謝」，也說拍完該MV之後，還特地翻出她小時候與媽媽一起生活的照片，感謝這首歌曲能讓她再度回憶童年，「把我對妳和妳家人的祝福隨信捎去，過年好！」

IU給湯唯的信。(取材自Instagram)

IU則分別以英文、韓文在信上向湯唯表達謝意，不僅稱讚湯唯如謎一般的美，演技精湛且複雜，無法被輕易定義，更誇讚對方是自己非常喜歡的演員，「與妳合作是我的榮幸。我挑選了一些可能適合妳的禮物，願妳保持健康，別著涼。我永遠對妳傾心」。2大天后初次合作就相當愉快，也讓人期待之後能有緣再度演戲。

湯唯2014年與南韓 導演金泰勇結婚，2022年以「分手的決心」拿下南韓青龍獎女主角，近年她在南韓多有作品，受當地觀眾喜愛。其實湯唯2015年就曾參與劉若英「我要你好好的」MV，不過單純是錄音和合唱互動花絮，這次演出MV，是她20年演藝生涯裡首次。