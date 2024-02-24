我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓城區監獄床位增加 華埠社區不滿

紐約市警升職 華裔張仕興晉督察

陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸

娛樂新聞組╱即時報導
楊紫客串賈玲自導自演的「熱辣滾燙」，飾演賈玲的表妹，是一名電視台編導。(取材自微博)
楊紫客串賈玲自導自演的「熱辣滾燙」，飾演賈玲的表妹，是一名電視台編導。(取材自微博)

賈玲自導自演的春節檔電影「熱辣滾燙」，在中國大賣。外傳陸劇女神楊紫零片酬客串演出，不過賈玲認為公私分明，最後楊紫象徵性地拿了130萬人民幣的紅包價。

在「熱辣滾燙」中，楊紫扮演的角色是最大反派，是個電視台編導，偽裝成賈玲的親戚假意噓寒問暖，為了自身事業當眾插刀，說穿了就是一個「綠茶」(表裡不一的意思)，也因為楊紫難得演「反派」，讓觀眾留下深刻印象，成為討論度最高演員。

綜合媒體報導，楊紫看了賈玲執導的「你好，李煥英」後成了粉絲，再透過肖戰牽線，在2021年微博之夜活動上認識賈玲，兩人成了朋友，說好日後有機會要一起合作。

一向演乖乖牌的楊紫，接到賈玲邀演電話興奮地說：「哎呀，太好了！終於讓我逮著了一個反派角色，我一定會來的。」

不過楊紫已是陸劇女神，片酬怎麼算呢？她拍一部電視劇「長相思」要價高達2千萬人民幣，傳她與實力派女星馬麗都是零片酬義氣相挺，但賈玲認爲公私分明，象徵性給了楊紫130萬人民幣報酬。

隨著「熱辣滾燙」大賣的走勢，楊紫成功跳出電視劇的舒適圈，轉戰自己不熟悉的電影領域，如今她資源更加升級，據悉賈玲的下一部電影「轉念花開」預計3月開拍，楊紫將是主演之一。

微博

上一則

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

下一則

肖戰領口一年比一年低 看秀深V西裝露胸肌網暴動

延伸閱讀

王晶又放砲了… 點評春節檔「吹捧張藝謀、拉踩賈玲」 網友不買帳

王晶又放砲了… 點評春節檔「吹捧張藝謀、拉踩賈玲」 網友不買帳
賈玲瘦50公斤吃了什麼？這天最崩潰：我還活著嗎

賈玲瘦50公斤吃了什麼？這天最崩潰：我還活著嗎
「熱辣滾燙」還在燒… 賈玲籌拍下部電影

「熱辣滾燙」還在燒… 賈玲籌拍下部電影
「熱辣滾燙」還在燒… 賈玲曝下一部電影除了張小斐 「她」也有參演

「熱辣滾燙」還在燒… 賈玲曝下一部電影除了張小斐 「她」也有參演

熱門新聞

吳鎮宇主演的「破戰」，首日票房只有1.5萬。(取材自豆瓣電影)

首日只有393觀眾、1.5萬票房… 這部港片淪「2024春節檔最慘電影」

2024-02-17 21:42
「賈玲大波浪晚禮服」衝上熱搜。(取材自微博)

賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝

2024-02-18 20:31
(取材自Instagram)

IU曝私下驚人奇特習慣 合作劇組證實：她很奇怪

2024-02-17 19:47
吳京無端被謠傳得了愛滋病。(取材自微博)

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

2024-02-16 19:05
迪麗熱巴近日拍攝一組白髮的「折翼天使」，瘦成0血色枯骨。(取材自Instagram)

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

2024-02-22 05:30
劉雨欣爆料自己洛杉磯的家遭竊，貴重物品全被偷光。 圖／摘自微博、小紅書

「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住

2024-02-19 13:55

超人氣

更多 >
4生肖下周好運爆棚…屬牛吉星保佑 他們將「被錢追著跑」

4生肖下周好運爆棚…屬牛吉星保佑 他們將「被錢追著跑」
在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了

在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了
全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這
下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個

下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個
川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選