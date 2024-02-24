陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸

楊紫客串賈玲自導自演的「熱辣滾燙」，飾演賈玲的表妹，是一名電視台編導。(取材自微博)

賈玲自導自演的春節檔電影「熱辣滾燙」，在中國大賣。外傳陸劇女神楊紫零片酬客串演出，不過賈玲認為公私分明，最後楊紫象徵性地拿了130萬人民幣的紅包價。

在「熱辣滾燙」中，楊紫扮演的角色是最大反派，是個電視台編導，偽裝成賈玲的親戚假意噓寒問暖，為了自身事業當眾插刀，說穿了就是一個「綠茶」(表裡不一的意思)，也因為楊紫難得演「反派」，讓觀眾留下深刻印象，成為討論度最高演員。

綜合媒體報導，楊紫看了賈玲執導的「你好，李煥英」後成了粉絲，再透過肖戰牽線，在2021年微博 之夜活動上認識賈玲，兩人成了朋友，說好日後有機會要一起合作。

一向演乖乖牌的楊紫，接到賈玲邀演電話興奮地說：「哎呀，太好了！終於讓我逮著了一個反派角色，我一定會來的。」

不過楊紫已是陸劇女神，片酬怎麼算呢？她拍一部電視劇「長相思」要價高達2千萬人民幣，傳她與實力派女星馬麗都是零片酬義氣相挺，但賈玲認爲公私分明，象徵性給了楊紫130萬人民幣報酬。

隨著「熱辣滾燙」大賣的走勢，楊紫成功跳出電視劇的舒適圈，轉戰自己不熟悉的電影領域，如今她資源更加升級，據悉賈玲的下一部電影「轉念花開」預計3月開拍，楊紫將是主演之一。