張家輝兩度坐疫情監 自曝在酒店悶到祼跑

張家輝自爆拍「怒潮」時，因染疫經歷了兩次21日隔離，隔離期間在酒店悶到祼跑。(取材自微博)

新片「怒潮」集合港、台兩大影帝張家輝與阮經天和型男王大陸，張家輝日昨現身放映會與觀眾見面，受訪時提到拍攝期間正值疫情 最嚴重的時候，自己更經歷了兩次21日隔離，相當恐怖，故印象深刻，他又自爆隔離時在酒店悶到祼跑。

「怒潮」劇情講述飾演殺手的張家輝，遭到犯罪集團報復期間妹妹遇害，張家輝為了復仇，便與飾演警察的阮經天及飾演黑幫成員的王大陸，展開橫跨黑白與正邪的對決與復仇。

綜合媒體報導，張家輝表示新冠肺炎 疫情期間，曾坐過兩次21日疫情監，包括拍攝「怒潮」時，一度悶到裸跑：「好難過，當時我要求有一部跑步機，可以做運動，裸跑都沒事，沒人偷拍到就OK」。

張家輝指「怒潮」動作戲偏多，導演馬浴柯特意請來南韓 著名武術指導過訓練演員，他笑說：「那時候每天都進行訓練，但是拍攝時就不訓練那些東西，他說是要訓練我們的體力和意志，可以鍛練一下也挺好的。」他指訓練辛苦程度與「激戰」不同，以打鬥、圍毆、暗殺為主，慶幸拍攝時也沒有受傷。

對於跟阮經天及王大陸合作，張家輝大讚兩人好努力、好拚，好一絲不苛。

講起王大陸戀情一段接一段，張家輝笑言：「那是他的本事，他女朋友都有來探班，他是個聰明能幹的男孩。」

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