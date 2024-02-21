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女星徐靜蕾 曬照「出賣」神隱7年男友

娛樂新聞組╱即時報導
徐靜蕾(左)和黃立行低調相愛已經14年。（取材自微博）
徐靜蕾(左)和黃立行低調相愛已經14年。（取材自微博）

中國女星徐靜蕾和台灣知名歌手黃立行愛情長跑14年，黃立行因而消失螢光幕前長達7年，最近徐靜蕾男友近況，甜蜜介紹「這是我的助理」。

2010年徐靜蕾執導「杜拉拉升職記」收穫上億人民幣票房，她也和演出的金曲歌王黃立行也迸出愛情火花，交往至今14年。兩人緋聞雖甚囂塵上，卻始終未正面承認戀情，黃立行幾乎神隱了，不再發行專輯，鮮少拍片，甚至沒有官方臉書、微博、IG帳號，從不對外曬恩愛。徐靜蕾曾在蔡康永節目大誇黃立行「哪兒都好」。

黃立行背著高爾夫球袋，近照曝光。（取材自Instagram）
黃立行背著高爾夫球袋，近照曝光。（取材自Instagram）

去年5月，徐靜蕾被爆在美國有一個女兒，「孩子的父親大家都知道是誰吧？」讓徐靜蕾工作室火速回應。有網友問徐靜蕾「網上說妳生娃啦」，她則回覆說：「我一胖了他們就說我生孩子，習慣就好。」坦蕩回應獲網友稱讚。

近日徐靜蕾在Instagram上傳了一張男子扛著高爾夫球具的黑白背影照，還甜蜜地說，「這個專業人士是我的助理」；細看才發現照片男主角正是黃立行，雖然只有背影，高壯體態和俐落身形仍散發他的巨星氣場。

有粉絲激動表示，「啊啊啊姊姊妳事事有回應！前幾條（留言）才說想看妳秀恩愛」，徐靜蕾也在底下回應笑說，「真秀（恩愛）怕有人會吐」，。

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