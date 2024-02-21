「最帥展昭」傳祕婚生女 「妻子」被讚白滑

何家勁在古裝劇《包青天》飾演護衛「展昭」一角，讓不少少女為之傾倒。（取材自微博）

昔日演出「包青天」，有「最帥展昭」之稱的何家勁，被爆他帶著一名長相清秀的女子與女童出遊，疑似就是他的妻女，港媒更以「白滑勁嫂」形容該女子。

64歲的何家勁早被傳祕婚生子，而據港媒20日報導，他近日返港，被拍到與一名女子帶著年約4歲的女孩現身公園，何家勁戴著帽子、口罩 ，女子休閒打扮紮馬尾，疑似和長輩拜年聚餐後到公園享受「一家三口」親子 時間。

何家勁2022年po出和2小女孩戲水，女孩被疑是他女兒。(取材自微博)

何家勁2013年演出電視劇後漸漸淡出演藝圈，重心轉往大陸，經營健康產品生意，不時會透過社群直播和網友互動，去年直播還聊到共同演出「包青天」的金超群及范鴻軒，勾起觀眾回憶。據傳何家勁身家已破億。

2022年時，何家勁PO出和兩個小女孩戲水照，被疑有了私生女，他在大陸惠州開設「勁家莊」發展健康食品事業有聲有色，去年面對網友詢問「怎麼不成家」，他一句「女兒都比你大了」引發隱婚生子熱議。

何家勁當年和台灣女星、現為立委的金素梅之間一段情至今仍為人津津樂道，演藝圈盛傳當年金素梅與何家勁有一段「60歲之約」，若男方60歲還是單身，兩人就共結連理。高金素梅揭露：「這是我得肝癌住院時他給我的鼓勵，沒想到這段鼓勵變成媒體朋友每年在監督的話題。」