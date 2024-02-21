我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州將再度補助首購族 申請人4月抽籤

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

被指染愛滋 王一博、許凱怒報警

娛樂新聞組／綜合報導
網路瘋傳在橫店的某男星感染愛滋病，王一博被對號入座，公司提告捍名聲。(取材自微博)
網路瘋傳在橫店的某男星感染愛滋病，王一博被對號入座，公司提告捍名聲。(取材自微博)

最近網路瘋傳在橫店的某男星感染愛滋病，之前吳京莫名中槍，現在爆料又指向兩名人氣男星王一博、許凱。王一博的經紀公司樂華娛樂率先聲明已報警，許凱的公司歡娛影視隨後也稱「已報警處理」。

事件起因是有人在網路爆料「橫店有男演員染愛滋在接受治療」，吳京先中槍，但同一時間網友在新加坡偶遇吳京一家人春節度假，破除謠言。最新爆料則指，一頂流男明星曾睡了兩位外籍模特，發現她們有愛滋，不過男頂流檢測過沒事，還直指該男星是「王一博」。

王一博公司樂華娛樂決定不忍了，透過法律捍衛藝人名聲，連續發文說明維權進度，還點名造謠者，表示已提訴訟，而對方獲知被告後，亦公開手寫道歉信。

另一名被點名的男星許凱，其公司歡娛影視同日發出聲明，表示：「該造謠誹謗行為嚴重侵犯我司藝人許凱先生名譽權，對此我司將嚴肅追究發布、散播誹謗言論相關主體的法律責任。」

根據天眼查法律訴訟信息顯示，王一博近期多次發起名譽權、網路侵權責任訴訟維權，被告涉及多名自然人及公司。其中，法院判決冠縣綠蔭農業科技有限公司向王一博賠禮道歉，並賠償1萬元；判決常某某向王一博公開賠禮道歉，賠償2.5萬人民幣；判決于某某向王一博公開賠禮道歉，並支付精神撫慰金及律師費合計2.8萬人民幣。

新加坡 檢測

上一則

52歲仍是猛男 馬克華柏格挑凌晨操練6塊肌

下一則

金晨直播否認胡夏暗戀 稱白敬亭沒放鴿子

延伸閱讀

不滿被指染愛滋 王一博、許凱同日先後怒報警

不滿被指染愛滋 王一博、許凱同日先後怒報警
偕家人遊新加坡 吳京無端被傳染愛滋

偕家人遊新加坡 吳京無端被傳染愛滋
「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態
吳京自私、大男人？網喊離婚 謝楠闢謠「我們夠相愛」

吳京自私、大男人？網喊離婚 謝楠闢謠「我們夠相愛」

熱門新聞

吳鎮宇主演的「破戰」，首日票房只有1.5萬。(取材自豆瓣電影)

首日只有393觀眾、1.5萬票房… 這部港片淪「2024春節檔最慘電影」

2024-02-17 21:42
「賈玲大波浪晚禮服」衝上熱搜。(取材自微博)

賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝

2024-02-18 20:31
(取材自Instagram)

IU曝私下驚人奇特習慣 合作劇組證實：她很奇怪

2024-02-17 19:47
吳京無端被謠傳得了愛滋病。(取材自微博)

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

2024-02-16 19:05
圖／擷自instagram

Twice子瑜終於站C位 回歸美照黑絲襪+絕對領域美翻

2024-02-15 12:17
劉雨欣爆料自己洛杉磯的家遭竊，貴重物品全被偷光。 圖／摘自微博、小紅書

「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住

2024-02-19 13:55

超人氣

更多 >
生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物
想買便宜機票 把握出發前這個時間段

想買便宜機票 把握出發前這個時間段
開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉
紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌
大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元

大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元