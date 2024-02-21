被指染愛滋 王一博、許凱怒報警

網路瘋傳在橫店的某男星感染愛滋病，王一博被對號入座，公司提告捍名聲。(取材自微博)

最近網路瘋傳在橫店的某男星感染愛滋病，之前吳京莫名中槍，現在爆料又指向兩名人氣男星王一博、許凱。王一博的經紀公司樂華娛樂率先聲明已報警，許凱的公司歡娛影視隨後也稱「已報警處理」。

事件起因是有人在網路爆料「橫店有男演員染愛滋在接受治療」，吳京先中槍，但同一時間網友在新加坡 偶遇吳京一家人春節度假，破除謠言。最新爆料則指，一頂流男明星曾睡了兩位外籍模特，發現她們有愛滋，不過男頂流檢測 過沒事，還直指該男星是「王一博」。

王一博公司樂華娛樂決定不忍了，透過法律捍衛藝人名聲，連續發文說明維權進度，還點名造謠者，表示已提訴訟，而對方獲知被告後，亦公開手寫道歉信。

另一名被點名的男星許凱，其公司歡娛影視同日發出聲明，表示：「該造謠誹謗行為嚴重侵犯我司藝人許凱先生名譽權，對此我司將嚴肅追究發布、散播誹謗言論相關主體的法律責任。」

根據天眼查法律訴訟信息顯示，王一博近期多次發起名譽權、網路侵權責任訴訟維權，被告涉及多名自然人及公司。其中，法院判決冠縣綠蔭農業科技有限公司向王一博賠禮道歉，並賠償1萬元；判決常某某向王一博公開賠禮道歉，賠償2.5萬人民幣；判決于某某向王一博公開賠禮道歉，並支付精神撫慰金及律師費合計2.8萬人民幣。