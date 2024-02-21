鄭中基香港個唱彩蛋 引1.2萬觀眾尖叫

鄭中基(中)香港演唱會，嘉賓古天樂(左)即興邀請坐在台下的梁詠琪(右)登台合唱，引發1.2萬名觀眾尖叫。(圖／寬宏藝術提供)

出道28年的港星鄭中基首度兼任演唱會監製，「Fragments of Wonder」世界巡演於春節期間移師香港 紅館，一連6場落幕，壓軸嘉賓為影星古天樂，古天樂趁機加碼要求，即興邀請台下嘉賓梁詠琪等人登台，大彩蛋引發1.2萬名觀眾尖叫連連。

年紀相仿的鄭中基、古天樂合作電影「家有囍事2009」結識，鄭中基打趣虧古天樂話少，需主動講話、逗他笑才成為好友；古天樂反讚鄭中基敬業，舉例稱若一早6點拍戲，鄭中基提前起床只為了消水腫，把握機會反將一軍，相互鬥嘴逗樂全場。

據悉每逢歌手在香港春節開唱，現場觀眾都會送紅包祝福，當天鄭中基、古天樂跑繞舞台一圈收紅包，鄭中基感動說捐出六場紅包做公益。

這是鄭中基第4度站上香港紅館，6場吸引7.2萬人朝聖，在安可橋段自嘲歌手事業因酒醉鬧機事件停擺，幸而有人邀約拍戲，讓他由黑翻紅。他靠著谷德昭執導的2部喜劇片「行運超人」、「龍咁威2003」扭轉劣勢，晉升諧星代表並順勢重返歌壇，演唱的2首歌曲「有種」、「猛龍特警隊」搭配電影走紅，他唱完後開心直呼「很幸運遇到1位好導演」。

此外，他透露上月底自己首度確診，提前一個月閉關練習的成果一夕蒸發，但也有了意外收穫，康復後體重掉了15公斤。演唱會上他帶來「想愛你」、「兩代天使 」等歌曲，最後1首邀請12歲女兒Emma上台合唱「My Only One」，Emma作為後面4場的嘉賓，表現落落大方。