我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市近千無證客露宿街頭地鐵 華人憂心社安

紐約法拉盛走線客庇護所 多元宗教港灣

「熱辣滾燙」還在燒… 賈玲曝下一部電影除了張小斐 「她」也有參演

娛樂新聞組／即時報導
賈玲自爆，下一部電影「轉念花開」已經拍了一部分。(取材自微博)
賈玲自爆，下一部電影「轉念花開」已經拍了一部分。(取材自微博)

就在自導自演的第二部電影「熱辣滾燙」在春節檔大放異彩後，賈玲透露了自己下一部電影「轉念花開」已經拍了一部分，並且在老家見粉絲時，當場問觀眾喜不喜歡。據悉，「轉念花開」中，張小斐將挑戰演反派，楊紫則是演臥底。

據了解，賈玲前兩部電影「你好，李煥英」、「熱辣滾燙」都是以自我情感為切入點，但她的第三部電影顯然大有轉變，「轉念花開」在最初的電影備案時名字叫「光明之戰」，內容提示是一部有著刑偵、臥底等元素的故事作品。

賈玲曾在訪談中提到，這部電影是以反傳銷為故事核心，意味著「轉念花開」離開了賈玲的「舒適圈」，將觸角伸到社會問題層面。賈玲在片中飾演家庭主婦劉雅琴，早年被騙入傳銷組織後負債累累，精神也受到創傷。警方為了破獲非法傳銷案件，找到了她，希望她幫忙破案。

據悉，這部電影除了賈玲擔任主演，同樣少不了她的好姐妹張小斐，而男主角同樣是熟面孔，選了王驍加盟，飾演偵辦案件的警察。另一個熟人則是在「熱辣滾燙」中客串背刺表妹的楊紫，她將飾演臥底警察，冒充大學生加入團體，秘密收集證據。

值得一提的是，張小斐將飾演一名高學歷的大反派，完全顛覆她以往的演出經驗，挑戰空間相當大。

上一則

紅髮艾德第1次唱中文 與林俊傑夢幻合唱「不為誰而作的歌」

下一則

陳思誠、佟麗婭離婚仍是好友？ 帶8歲兒溯溪 「一家三口」罕見同框

延伸閱讀

賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝

賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝
劉德華「紅毯先生」7天撤檔 網嘲：圈了錢就跑

劉德華「紅毯先生」7天撤檔 網嘲：圈了錢就跑
劉德華新片失利 賈玲減50公斤被好萊塢青睞買版權

劉德華新片失利 賈玲減50公斤被好萊塢青睞買版權
小花同是客串賀歲片 楊紫打贏趙麗穎

小花同是客串賀歲片 楊紫打贏趙麗穎

熱門新聞

吳鎮宇主演的「破戰」，首日票房只有1.5萬。(取材自豆瓣電影)

首日只有393觀眾、1.5萬票房… 這部港片淪「2024春節檔最慘電影」

2024-02-17 21:42
圖／擷自instagram

Twice子瑜終於站C位 回歸美照黑絲襪+絕對領域美翻

2024-02-15 12:17
游本昌在中國電視劇年度盛典獲得「終身成就藝術家」。(取材自微博)

「繁花」劇終人未散…胡歌、陳龍養老院探望91歲「爺叔」

2024-02-12 20:33
(取材自Instagram)

IU曝私下驚人奇特習慣 合作劇組證實：她很奇怪

2024-02-17 19:47
吳京無端被謠傳得了愛滋病。(取材自微博)

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

2024-02-16 19:05
郭羨妮罕見曬出和老公的同框照。圖／摘自IG

最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光

2024-02-14 10:09

超人氣

更多 >
賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝

賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝
尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑
「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美

「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美
德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進

德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進
「繁花」黃河路霸道老闆娘原是星女郎 「搧胡歌巴掌」演技一戰成名…

「繁花」黃河路霸道老闆娘原是星女郎 「搧胡歌巴掌」演技一戰成名…