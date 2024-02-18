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封殺3個月首復工 Angelababy穿旗袍走紅毯

記者陳建嘉╱綜合報導
Angelababy遭軟封殺後首度復工。(取材自微博)
Angelababy遭軟封殺後首度復工。(取材自微博)

女星Angelababy先前瘋傳遠赴法國巴黎，觀看南韓女團BLACKPINK成員Lisa的瘋馬秀，被網友認為是在支持色情產業，因此遭到軟封殺，在網路上近乎消失，最近似乎解禁，不僅祝賀粉絲龍年快樂，16日還穿著絕美的旗袍裝現身第77屆英國電影學院獎慶典晚會紅地毯。

Baby捲入風波後，丟了許多資源，事發三個月後，她的帳號已於1月底恢復權限，她也在新年期間曬出自拍照，透露自己一切安好。

帳號解封後，Baby立即復工，現身英國電影電視藝術學院獎。根據工作室發文，紅毯上她穿的旗袍為手工訂製，耗時460個小時打造而成，這一件淡粉色風旗袍，領口設計、修身剪裁具中國特色；長裙則配搭西式拖地下擺設計，禮服的設計也將她身材完全展現出來。工作室更寫下：「一襲旗袍，一夢芳華；瓷釉若影，匠心不滅」。

網友也紛紛大讚「不夠看，再來點」、「還有另一套嗎」、「老婆好美」、「太好看了」、「老婆太美啦！要多多發文喔」、「以後每天都要看妳發文，我愛妳」。

香港01報導，過去不少中國演員亮相國際影壇盛事，以具中國特色的造型打扮現身，其中范冰冰多次以中式元素的裙裝出席坎影展等盛事，包括「竹林臥虎藏龍」晚裝，當時震驚媒體，更是鎂光燈焦點。

復工 香港 解禁

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