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陳冠希龍年剪「龍頭」 髮型太潮… 網笑：像剛睡醒

娛樂新聞組／即時報導
陳冠希的龍年新髮型，引發網友熱議。(取材自微博)
陳冠希的龍年新髮型，引發網友熱議。(取材自微博)

43歲香港男星陳冠希，20歲出道時，以一張俊俏臉蛋吸粉無數，更曾和金城武、吳彥祖、古天樂被封為香港四大美男，但近年升格當爸後，顏值急速下墜，不久前更被發現撞臉大陸國寶級演員趙本山。近日，陳冠希為了迎接農曆新年，特地打造了一個新髮型，卻再度引起網友熱議。

香港01報導，陳冠希近年的樣貌屢屢成為網民討論的焦點，踏入龍年，早前陳冠希特地打造了一個新髮型迎新歲。陳冠希這個龍年新髮型，據悉是由日本知名發型工作室The Oversea的首席髮型師Aki設計，靈感來自於中國的龍。 

不過，陳冠希這個「龍頭」引來網友熱烈討論。有人大讚這個新髮型是對時尚界的一次創新嘗試，夠潮夠前衛，不過亦有大批網友不欣賞，質疑像「剛睡醒？」、「洗完頭沒吹乾」、「靠顏值硬撐」。

其實，對於容貌，陳冠希本人一點也不介意，他早前於社交網分享了一張他在活動上，摟抱住寶貝女兒Alaia的溫馨合照，並留言寫道：「NOTHING ELSE MATTERS （別的都無所謂）。」相中的他笑得十分燦爛，流露出一副開心滿足的表情，完美演繹了什麼叫有女萬事足的模樣。

笑容滿面的陳冠希皺紋盡現，看來相當顯老，不過他根本不在乎自己是否仍是男神樣貌，早已完全放下了偶像包袱，無懼把最真實狀態展現人前。正如他所說，「別的都無所謂」，他有女萬事足。

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