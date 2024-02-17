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看韓寒的電影涉盜攝 薛之謙不認錯 官媒譴責

娛樂新聞組╱綜合報導
薛之謙在電影院拍攝「飛馳人生2」的片段發微博，引發「盜攝」爭議。(取材自微博)
薛之謙在電影院拍攝「飛馳人生2」的片段發微博，引發「盜攝」爭議。(取材自微博)

中國歌手薛之謙在微博發文推薦韓寒執導的電影「飛馳人生2」，但他的配圖明顯是在電影院拍攝，引發「盜攝」爭議。官媒也分享相關知識，強調只要拍攝正在播映的電影，就是違法行為，也譴責了薛之謙拒絕承認錯誤的態度。

綜合媒體報導，薛之謙翻拍「飛馳人生2」引發爭議，不少大陸網友都幫他說話，認為法律規定錄影、錄音才算盜攝，還有人稱「他拍攝的都是宣傳片已公開的畫面」、「他是被導演邀約來幫忙宣傳的，那就是權利方同意了，不算盜攝」，粉絲更陸續貼出自己在電影院翻拍的畫面來聲援他。但也有網友指出，薛之謙在電影院拍攝圖片並發微博，該行為涉嫌侵犯著作權。

薛之謙本人也發文：「祝你慧眼，識圖看片。本尊在謝，你在塞臉。習慣示眾，罪帶笑點。此心光明，亦復何言。」並不認為自己的行為有不妥之處。著名導演、編劇鄭葉認為，是否是盜攝，要看他拍攝的東西是否用於商業用途。如果是商業用途，那此舉是違法的。

針對薛之謙的「盜攝」，央視電影頻道CCTV-6表示，昔日曾找來律師宣導版權意識，強調「在電影院拍攝電影正片」、「在電影院拍攝電影彩蛋」、「觀看電影時拍攝照片並且發朋友圈」、「只拍攝但是不傳播」，全都算是盜攝行為。

「偷拍電影畫面上傳微博」時有所聞，女星范冰冰受邀到西班牙擔任第71屆聖賽巴斯提安國際影展評審，也被抓包過直接翻拍大銀幕，眾多網友質疑侵權，范冰冰隨後將貼文刪除重發。

薛之謙。(取材自微博)
薛之謙。(取材自微博)
薛之謙在電影院拍攝「飛馳人生2」的片段發微博。(取材自微博)
薛之謙在電影院拍攝「飛馳人生2」的片段發微博。(取材自微博)

電影院 微博 范冰冰

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