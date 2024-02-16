劉德華票房失靈？ 新片「紅毯先生」上映8天就下檔

劉德華主演賀歲喜劇「紅毯先生」票房不如預期。（取材自微博）

港星劉德華近來在中國大陸宣傳賀歲新片「紅毯先生」，不僅積極跑映後活動，更大方聊及當年隱婚事件，無奈在今年大陸賀歲檔眾多強敵環伺之下，票房並不亮眼，相較於賈玲減去50公斤的拳擊勵志電影「熱辣滾燙」、喜劇天王沈騰「飛馳人生2」以及張藝謀執導，找來趙麗穎 、雷佳音以及馬麗等眾多大明星主演「第二十條」，相較於春節冠軍「熱辣滾燙」已破25億人民幣（約3.49億美元），「紅毯先生」迄今才剛破8000萬人民幣（約1115.6萬美元），如今宣布撤檔，將會擇期再上映。

「紅毯先生」通過出品方歡喜首映發聲明，宣佈將退出春節檔，重新選擇檔期與觀眾見面，聲明中也對觀眾支持表達了感謝，並對主創及工作人員表示歉意，「『紅毯先生』是一部極簡主義的荒誕喜劇作品，一部因為與觀眾的交流而變得完整的作品。感謝已經觀看過這部電影的觀眾，也期待我們能在更恰當的時間，遇到願意和我們共同完成這部作品的你」。

「紅毯先生」發聲明證實在上映8天後撤檔。（取材自微博）

劉德華在片中飾演一名想要獲得影帝的天王巨星，決心參演一部農村電影，過程笑料百出，該片據傳有許多劉德華從影至今的個人投射，還未上映就引起話題，無奈票房不夠亮眼，據悉，該片拍攝成本約2.6億人民幣，目前票房卻僅有約8000萬人民幣，離回本還差2.5億人民幣，除了導演、主角片酬之外，豪奢的巨星排場也是話題。

劉德華主演演藝圈喜劇「紅毯先生」票房不如預期。（取材自微博）

劉德華近日馬不停蹄在大陸各地宣傳，曾被現場觀眾問到，從影生涯中有沒有擔心過自己不紅的時候，他幽默回應：「每天都擔心，這種危機感必需要有的，但坦然去面對，樂觀看待。」有大陸網友表示，劉德華從去年下半年就陸續推出「莫斯科行動」、「金手指」以及「潛行」，也有可能是出現頻率太高，即便是巨星，也讓觀眾失去新鮮感。