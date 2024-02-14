61歲關之琳美美賀年 挨酸濾鏡開太大

61歲關之琳拜年，狀態絕佳。(視頻截圖)

61歲關之琳被封為「香江第一美人」，近年她常用社群網站 跟粉絲互動，近日，網友曬出她拜年的影片，片中她看來膚質白皙滑潤，身材也維持得極佳，其他網友都大讚她61歲這樣的狀態可說絕頂，但也有人酸「美顏開這麼嚴重」、「濾鏡關掉再看看」。

綜合媒體報導，關之琳外型、近況常引來外界矚目，被封為時尚Icon的她，最近拍影片不只賀新年，更分享自己見長輩、見同事、見閨密穿搭，將170公分的高䠷身材完全凸顯出來。她表示：「新年好！在新的一年我祝賀大家龍騰虎躍、財源滾滾、步步高升」。

關之琳在影片中身著紅色格紋西裝外套，內搭簡單素雅的黑上衣既漂亮又大方，及肩的柔順秀髮旁分披散於兩側，俏臉上幾乎找不到半點歲月的痕跡，雪白肌膚既光滑透亮又細膩，搭配明亮有神的大眼與魅惑紅唇，女神氣場威力根本不減當年。

影片一出後雖然衝上熱搜，卻有不少網友留言嫌棄，「這濾鏡搞得像個微商、還是搞傳銷的」、「美顏開這麼嚴重，看得出什麼狀態？隨便找個50、60歲的人美顏不也這種狀態嗎」、「濾鏡關掉再看看」。