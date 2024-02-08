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小糯米正面曝光 高顏值像媽媽楊冪

娛樂新聞組╱綜合報導
楊冪（右）和劉愷威離婚時，女兒一直在香港生活。(取材自微博)
楊冪（右）和劉愷威離婚時，女兒一直在香港生活。(取材自微博)

中國流量女星楊幂與劉愷威育有一女「小糯米」劉苡馨，2018年離婚後，由男方家人照顧。近日劉愷威被拍到去接「小糯米」放學，快10歲的「小糯米」正面曝光，長得非常像楊冪，而且暴風長高。

港媒報導，「小糯米」在父母離婚後，一直在港生活，起居由爺爺劉丹和奶奶照顧。日前劉愷威被拍到一身運動裝、戴口罩和母親一同去接「小糯米」下課。當日「小糯米」束了一個小髮髻，身穿白色運動服加上灰色外套。被拍的「「小糯米」」皮膚白淨，五官輪廓很深，比同齡孩童明顯高人一等，顏值高，像極媽媽楊冪，小糯米的長相曝光後，引起網友熱烈的討論，一度登上微博熱搜。

不過，劉愷威的演員父親劉丹先前表示小糯米比較像爸爸，還說她的成績很好，劉愷威有空時都會幫忙看功課。劉丹出席活動時，被問到孫女快10歲有沒有少女情懷？劉丹笑說小糯米滿愛打扮，「每天早上上學都要挑衣服、鞋，她髮箍都有十幾個，哈哈！」

去年7月，有網友在加拿大偶遇劉愷威帶著女兒去遊樂園玩耍，劉愷威手上抱著一個大皮卡丘，女兒「小糯米」跟在後面，「小糯米」完全遺傳媽媽的身材，一雙大長腿都快跟爸爸肩膀一樣高，完美繼承媽媽楊冪的好基因。 

楊幂與劉愷威離婚後，「小糯米」雖是共同撫養，但她從小到大幾乎都由劉家照顧，劉愷威亦時常陪伴女兒左右。但劉愷威卻多次因為女兒上熱搜，因此網友曾提出質疑：他利用「小糯米」炒作。

去年7月，有網友在加拿大看到劉愷威帶著女兒趴趴走。(取材自微博)
去年7月，有網友在加拿大看到劉愷威帶著女兒趴趴走。(取材自微博)
近日劉愷威被拍到去接「小糯米」放學，快10歲的「小糯米」正面曝光。(取材自微博)
近日劉愷威被拍到去接「小糯米」放學，快10歲的「小糯米」正面曝光。(取材自微博)

楊冪 口罩 微博

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