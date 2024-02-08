「熱辣滾燙」自導自演打拳擊 賈玲渴望「贏一次」

賈玲出演「熱辣滾燙」。(取材自微博)

賈玲自導自演的大銀幕作品「熱辣滾燙」搶攻春節檔期，日前發布終極預告，展現賈玲憧憬拳台渴望「贏一次」的滾燙信念，除了賈玲，演員陣容還有雷佳音、張小斐、沙溢、趙海燕、張琪等，另人期待。

新快報報導，這次曝光的終極預告，呈現出影片歡樂氛圍下所蘊藏著的情感力量，預告開頭，賈玲飾演的樂瑩吐露心聲表示，覺得自己對人都挺好的，但是總受傷害。面對妹妹樂丹（張小斐飾）的指責、男友杉子（喬杉飾）的質疑等種種聲音，樂瑩希望能被理解、接受、認可與尊重，並渴望換一種活法。在與拳擊教練昊坤（雷佳音飾）的接觸中，樂瑩對拳台心生嚮往。拳賽時用力較量的兩人，最後還能互相擁抱對方，拳擊台上比拚和對抗的方式，讓樂瑩深深觸動，為參加拳擊比賽而拼盡全力的樂瑩，這次希望為自己贏一次。

導演兼主演賈玲先前曾在社群平台發文表示，電影跟減肥無關，甚至跟拳擊關係都不大，這是一部講述善良的人如何找到自我、學會愛自己的電影。在這次預告中，樂瑩與健身房老闆老梁（沙溢飾）關於到底是「拳擊比賽」還是「減肥」對話的劇情片段，也與賈玲的分享表達內容形成呼應，並再次向大家傳達出，「熱辣滾燙」不是一部關於「減肥」的電影。

對影片本身的故事而言，「減肥」只是角色樂瑩改變過程中的一部分，除了身材的外在改變外，內心的重燃與學會愛自己，才是樂瑩這個角色成長蛻變的重要核心。