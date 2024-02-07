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汪小菲帶網紅女友實習當後母 環球影城親子遊踩大S地雷

娛樂新聞組╱即時報導
汪小菲和女友有說有笑，小玥兒專心吃甜點。(取材自微博)
汪小菲和女友有說有笑，小玥兒專心吃甜點。(取材自微博)

大陸富商汪小菲與台灣女星大S結束婚姻後，桃花緣頗旺，近日他帶小孩到新加坡與張蘭團圓，新女友台灣網紅曼蒂（Mandy）愛相隨，兩人頻頻被捕捉同框，大陸網友在環球影城拍到汪小菲與女兒小玥兒、女友。有網友回想起大S曾在節目上透露「環球影城很可怕」，笑稱如今汪小菲有了新對象，總算可以去環球影城好好享受了。

汪小菲公開和網美曼蒂戀情後，就時常帶著女友旅遊、工作，兩人走到哪裡都形影不離，這趟新加坡之旅讓張蘭鑑定準媳婦，也讓小梅實習後媽媽。網友在環球影城的餐廳看見汪小菲一行人圍坐一桌，其中汪小菲和曼蒂、女兒小玥兒坐在同一張椅子上，坐中間的汪小菲與左邊的小梅邊滑手機邊聊天，女兒則專心吃甜點。

汪小菲帶女兒及女友一起逛街。(取材自微博)
汪小菲帶女兒及女友一起逛街。(取材自微博)

說到環球影城，2018年汪小菲和大S兩人上實境節目《幸福三重奏》，兩人在車上聊到再過兩年北京要開環球影城，汪小菲期待說「我們可以天天去，全世界最大」，大S冷回：「環球影城很可怕，它那裡面的雲霄飛車比你剛剛坐的索道（纜車）可怕一萬倍。」汪小菲不死心：「它有小孩玩的呀，變形金剛那些的。」大S仍堅持：「因為我少女時期去的時候，我都已經快嚇死了。」如今他帶著新對象去環球影城，也算是圓夢了。

汪小菲新女友和女兒相處似乎很愉快。(取材自微博)
汪小菲新女友和女兒相處似乎很愉快。(取材自微博)

汪小菲 環球影城 大S

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