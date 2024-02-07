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「繁花」擬拍電影版 唐嫣：又要拍好幾年？

娛樂新聞組╱綜合報導
早前傳胡歌將接陸劇「風禾盡起張居正」。(取材自微博)
早前傳胡歌將接陸劇「風禾盡起張居正」。(取材自微博)

王家衛執導的電視劇「繁花」成為近來熱門話題，據悉王家衛打算開拍電影版，男主角胡歌透露王家衛前些日子找他討論拍電影版事宜，他第一件時間打電話給同劇唐嫣，想讓唐嫣先有個心理準備，沒想到唐嫣直覺反應是：「電影版是不是又要拍好幾年？」讓胡歌大笑。

電視劇版結局，胡歌飾演的「寶總」與「汪小姐」唐嫣、「李李」辛芷蕾和「玲子」馬伊琍最終都沒能走在一起，且寶總是否有個雙胞胎哥哥，也在網上引起討論。為電影版埋下懸念與伏筆。

戲播畢當天，劇組在官方微博上回應「後會有期，寶總」，也似在暗示這部戲還沒完；王家衛還稱當初「繁花」太急著播出，難免會有些遺憾，都似在為電影版鋪路。

此外，陸劇「風禾盡起張居正」即將開拍，早前傳出張居正一角由因「繁花」身價再次翻漲的胡歌接演，但近日又傳出成毅將進組飾演張居正。消息一出，引起網友熱議。

胡歌因「繁花」中的寶總一角，又火了一把。(取材自微博)
胡歌因「繁花」中的寶總一角，又火了一把。(取材自微博)

有人認為「劇組怎麼想的？張居正怎麼是成毅能演的，他古裝劇總是演吐血主角」、「成毅老演身體不好弱不禁風，演不出威嚴感」、「張居正是歷史背景如此厚重的一個人物，老戲骨都不見得拿得下，一個總是演奶油小生的偶像派演員來演，能演好嗎？」

對此，成毅粉絲憤憤不平，指「成毅細看，挺老成持重的」。

「繁花」劇照，飾演「李李」的辛芷蕾。(取材自微博)
「繁花」劇照，飾演「李李」的辛芷蕾。(取材自微博)

胡歌 繁花 馬伊琍

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